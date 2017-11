Stellplätze in Bonn

Die Engstelle gibt es nicht mehr: Zwei Fahrzeuge kommen an der Parkplatzeinfahrt jetzt bequem aneinander vorbei.

Duisdorf. Das Manko der zu schmalen Einfahrt vom Burgweiher zu den zahlreichen Parkplätzen im Burgacker ist behoben. Die Einfahrt wurde verbreitert und Fahrspuren markiert.

Das städtische Tiefbauamt hat wie angekündigt einen Parkscheinautomaten und einen Mülleimer versetzen lassen, damit die ein- und ausfahrenden Autos an dieser Engstelle besser aneinander vorbeikommen. Außerdem wurden neue Fahrspuren mit Farbe markiert, damit die Autofahrer sich orientieren können. Und die Kanten der Bordsteine und Abgrenzungen hat eine Kolonne bereits provisorisch angeglichen.

Damit ist ein Problem gelöst, das CDU-Ratsherr Bert Moll im Oktober nach entsprechenden Beschwerden von Bürgern thematisiert hatte. Und ist zufrieden, dass die Stadt so schnell reagierte. Ein Anlieger aus Duisdorf machte jedoch gleich einen weiteren Verbesserungsvorschlag und meint im Nachgang, die Maßnahme reiche nicht aus. Der gewonnene Platz müsse seine Fortsetzung am oberen Ende der Straße, in Richtung Wendehammer, entlang der Hecke zum „Ümit“-Parkplatz finden, wo es ebenfalls eng zugeht.

„Hier sollten die derzeit vier Parkplätze dauerhaft entfernt werden, sonst machen die bereits erfreulicherweise ergriffenen Maßnahmen keinen Sinn“, meint der Bürger. Und mehr noch: Auch könnten fünf Straßenparkplätze an der Straße Auf dem Burgweiher entfallen, damit wieder eine bessere Sicht auf den Verkehr möglich werde und keine Behinderungen mehr stattfinden. Diese Reduzierung sei auch machbar, weil es in Duisdorf genügend gebührenfreie Parkplätze gebe und ein Wegfall einiger weiterer Plätze daher nicht ins Gewicht falle, findet der Kritiker.

Doch weitere Eingriffe lehnt das städtische Tiefbauamt ab. Die Verbreiterung der Zufahrt zum Parkplatz solle in allererster Linie verhindern, dass zum Parkplatz abbiegende Fahrzeuge sich in die B 56 zurückstauen, wenn die Einfahrt durch ausfahrende Fahrzeuge zugestellt ist, teilte Amtsleiter Peter Esch dem Kritiker. Und er hält fest: „Da der bereits erfolgte Wegfall von Parkplätzen gewiss nicht uneingeschränkt Zustimmung auslösen wird, stehe ich Ihrem Vorschlag derzeit kritisch gegenüber.“

Man werde aber den neuen Zustand nun erst einmal für eine Weile beobachten. Diese Meinung teilt auch der CDU-Stadtverordnete Moll, sagt aber zu: „Wenn sich herausstellen sollte, dass die Zufahrt dringend verbreitert werden muss, dann gehen wir das an“, erklärte er. Der eigentliche Problembereich sei die Ein- und Ausfahrt Burgacker/Burgweiher gewesen. Es stellt sich aber die Frage der Abwägung, ob neben der Verbreiterung an dieser Stelle auch die Zufahrt dorthin auf Kosten von vier Parkplätzen verbreitert werden muss. Diese Notwendigkeit sei derzeit nicht zu erkennen.