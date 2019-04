Schwimmen wie Arielle und Poseidon

DUISDORF. Ein Traum wurde am Sonntag für zahlreiche Kinder und Erwachsene im Hardtbergbad wahr: einmal im Leben Meermann oder Meerjungfrau sein.

Von Garten-Dölle, 29.04.2019

Am Sonntag im Hardtbergbad: Wie Meermenschen gleiten die Kinder und Erwachsenen durch das Wasser des Hardtbergbades. Die Füße stecken in sogenannten Monoflossen, also beide Füße in einer Flosse. Ein Anzug aus Badeanzugstoff mit Schuppenlook von den Flossen bis zur Hüfte sorgt für die richtige Optik. „Die Kraft muss ganz anders umgesetzt werden“, sagt Daniela Harting, mit 67 Jahren wohl eine der ältesten Teilnehmerinnen.

Die passionierte Schwimmerin wollte mal etwas anderes ausprobieren. „Es macht ganz viel Spaß“, sagt sie und schwimmt noch ein paar Bahnen. Auch der zehnjährigen Eileen gefällt der Kurs sehr gut. „Ich habe das im Fernseher gesehen.“ Deshalb wollte sie es unbedingt auch ausprobieren. Ihre Mutter Vera Kalusche hat sich direkt mit für den Kurs angemeldet.

Doch zu Beginn standen erstmal Trockenübungen auf dem Plan. Danach erklärte Meermann Daniel Reißmann, wie man zum Meermenschen wird. Den Anzug muss man wie einen Socken zusammenrollen und dann von den Füßen nach oben anziehen. Dann die Flosse wie einen Schuh anziehen und den Anzug darüber spannen. Nach einigen Schwimmübungen sollen die Kinder und Erwachsenen durch zwei Ringe im Wasser tauchen. „Wir haben immer ein bis zwei Jungs pro Termin dabei“, sagt Daniela Reißmann.

Die Schwimmtrainer Daniel und Daniela Reißmann sind bundesweit mit ihrem Meermenschenprogramm unterwegs. Sie wohnen in Kassel und trainieren dort in einer Gruppe für Meermenschen. Daniel Reißmann schwimmt auch bei Meisterschaften mit.

Das Sport- und Bäderamt der Stadt Bonn hatte zusammen mit der Deutschen Schwimmakademie zu dem Termin eingeladen. Aufgrund der großen Nachfrage wurde direkt ein weiterer Termin für Sonntag, 30. Juni, vereinbart. Teilnehmen kann jeder, der sicher schwimmen kann und gerne taucht.