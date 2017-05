Duisdorf. Der Musikverein Duisdorf hat jetzt sein Jahreskonzert in der Aula des Helmholtz-Gymnasiums präsentiert. Marschmusik stand im Mittelpunkt.

Von Stefan Knopp, 09.05.2017

Der „Seeteufel Graf-Luckner-Marsch“ wurde zum Beispiel gespielt, den Walter Heyer zu Ehren des berühmten deutschen Marinekapitäns im Ersten Weltkrieg komponiert hat – eine Passage daraus kennen vor allem Fußballfans gut: Gerne singen sie auf diese Melodie „Wir holen den DFB-Pokal und werden Deutscher Meister“.

Weiterhin hörte man den traditionellen Viktoriamarsch von Emil Neumann und den jüngeren „Arsenal“. Diesen Marsch hat Jan van der Roost laut dem musikalischen Leiter Jürgen Albrecht 1995 anlässlich des 50-jährigen Bestehens der „Harmonie van het Spoorwegarsenaal“, dem Blasorchester des belgischen Eisenbahnarsenals in Mechelen, komponiert.

Weiterhin spielte das Blas-Ensemble symphonische Highlights des bei Kindern sehr beliebten Disney-Animationsfilms „Die Eiskönigin“, Eric Whitacres „Lux Aurumque“, Philip Sparkes' “Golden Winds“ und andere Werke für Blasensemble. Das Konzert, das mit Franco Cesarinis Alpina Fanfare begann, endete mit dem Titelsong aus Andrew Lloyd Webbers Musical „Jesus Christ Superstar“.

Der Konzertabend wurde wie immer ohne Eintritt angeboten, die Musiker sammelten Spenden für die Vereinsarbeit. Leider waren nicht alle Plätze in der Aula besetzt.

Der Musikverein hat in den nächsten Wochen viel zu tun: Er spielt am 21. Mai beim Endenicher und am 28. Mai beim Duisdorfer Schützenfest, ist am Kurkonzert am 11. Juni in der Godesberger Stadthalle beteiligt und begleitet die Fronleichnamsprozession am 15. Juni in Duisdorf. Und am 1. Juli spielt er auf dem Derletalfest.