Medinghoven. Die Bezirksvertretung Hardtberg gibt grünes Licht für die Auftragsvergabe. Verwaltung investiert 700.000 Euro. Das Geld reicht aber nicht für das vom Verein gewünschte Kleinspielfeld.

Der 1. FC Hardtberg bekommt seinen ersehnten Kunstrasenplatz. Die Bezirksvertretung Hardtberg gab am Dienstagabend grünes Licht für den Bauentwurf und die Auftragsvergabe. Das zusätzlich vom Verein gewünschte Kleinspielfeld am Wesselheideweg bleibt aber erstmal ein Wunschtraum.

Während im Sitzungssaal ein Plan zur Beratung hing, der einen Kunstrasenplatz zeigt, hatte FC-Vorsitzender Bernd Schmidt zuvor einen Plan von der Stadt erhalten, in dem zusätzlich ein Kleinspielfeld eingezeichnet ist. Das stieß auf Verwunderung. Doch Elke Palm, Vize-Amtsleiterin des Sport- und Bäderamtes, stellte klar: „Die eingeplanten 700 000 Euro reichen so gerade aus, dass der 98 mal 64 Meter große Kunstrasen gebaut werden kann. Ich sehe derzeit nicht, wie man auch noch das Kleinspielfeld finanzieren soll.“

Daraufhin setzte die SPD einen Prüfauftrag durch, dass die Stadtverwaltung nach zusätzlichen Finanzmitteln in ihrem Etat suchen solle, um auch das Kleinspielfeld zu bauen. Im Gegensatz zu anderen Vereinen wie Rot-Weiß Röttgen, die das Geld dafür selbst bereitstellen, kann der 1. FC Hardtberg also darauf hoffen, dass die Stadt noch einspringt. „Ehrensache“, findet SPD-Ratsfrau Gabi Mayer. „Auch wenn es manchmal schwer zu akzeptieren ist, das Bereitstellen finanzieller Mittel für ein Kleinspielfeld hängt auch davon ab, welche Klientel vorwiegend in einem Stadtteil lebt.“

Für Wolfgang Esser (CDU) und Gertrud Smid (Grüne) war das entscheidende Kriterium: Die Prüfung der Kleinspielfeld-Finanzierung dürfe keinen Einfluss auf die Bauarbeiten für den großen Kunstrasenplatz haben. „Eine Verzögerung entspricht nicht unserer Intention“, sagten sie. Am Rande der Sitzung wurden Stimmen laut, warum der Kunstrasen-Umbau in Bonn häufig so teuer sei. In anderen Städten komme man mit 500 000 Euro pro Platz hin, in Lessenich ist man sogar unterhalb dieses Betrages geblieben. „Das Problem ist, dass die Stadt keinen Rahmenvertrag mit Kunstrasenbauern hat“, glaubt Bert Moll (CDU).