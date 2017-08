Zacheies wird verbrannt

Lengsdorf. Die Lengsdorfer haben ihren Kirmesmann aus dem Verlies im Heimatmuseum geholt. Am Wochenende findet die Lengsdorfer Kirmes statt.

So sieht man also aus, wenn man ein Jahr in einem Weinkeller eingesperrt war und es weder Vergnügungen gab, noch Gelegenheit, Unsinn zu stiften. Etwas ausgebleicht, staubige Klamotten, das Stroh rieselt aus Ärmeln und Hosenbeinen. Doch genau genommen sieht der Zacheies der Lengsdorfer Kirmes immer so aus. Nur eines ist nicht so wie immer. Die Lengsdorfer brachen mit einer alten Kirmestradition. Denn der Zachaies ist im vergangenen Jahr freigesprochen worden. Damit entging er der Verbrennung.

Das ist fast zwölf Monate her. "Aber nach der Kirmes an diesem Wochenende geht es ihm wirklich an den Kragen. Das steht fest." Wofür genau der Kirmesmann büßen muss, verrät Christoph Schada, Vorsitzender des Ortsfestausschusses noch nicht. Seine Anklageschrift verliest er erst am Montag ab 19.30 Uhr. Diesmal wird dem Zacheies kein Verteidiger zur Seite gestellt wie erstmals im vorigen Jahr und er wird seiner Verurteilung wegen Vergnügungssucht und anderer kirmesbedingter Sünden nicht entgehen können.

Aus Haft befreit

In dieser Woche hat Wolfgang Schick vom Vorstand des Heimatvereins mit Andreas Kolits, einem der beiden Hobbywinzer aus Lengsdorf, den Zacheies aus seiner Haft befreit. "Wir hatten im vorigen Jahr zum 50. Jubiläum des Heimatvereins die Idee, ihn einmal nicht zu verbrennen", sagt er. Hinzu kam allerdings, dass es im vorigen Jahr einen Anwohner gab, der sich über die Lärmbelästigung der Kirmes beschwert hatte und eine Hotelunterbringung bezahlt bekommen wollte. Die Forderung wurde abgelehnt und hatte zudem den Organisatoren die Entscheidung erleichtert, den Schuldigen einmal nicht in der Strohpuppe zu sehen.

Allerdings erweisen sich die Lengsdorfer auch nicht als unerbittlich. Um ehrlich zu sein, musste der Kirmesmann seine Haft nicht voll absitzen, sondern durfte Schick auch im Büro des Heimatmuseums über die Schulter schauen. "Damit die Puppe im Keller nicht vermodert über die Zeit", verriet Schick.

Höhepunkt der Kirmes in Lengsdorf wird erneut das Schürreskarrenrennen am Sonntag sein (siehe Programm). In diesem Zuge verabschiedet der Ortsfestausschuss (OFA) auch zwei verdiente Mitstreiter innerhalb der Ortsgemeinschaft. Hans Büttgenbach, früher Jugendtrainer des VfL Lengsdorf und langjähriger Hausmeister des Vereinshauses, sowie Willi Lüttig, früher im OFA-Vorstand und langjähriger Zugleiter, werden für ihre Verdienste ausgezeichnet.