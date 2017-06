Duisdorf. Beim 33. Derletalfest werden am Samstag, 1. Juli, von 14 bis 24 Uhr mehr als 10.000 Besucher erwartet. In diesem Jahr wird besonders für Kinder und Jugendliche einiges geboten.

Wasch dich doch mal mit selbst gemachter Seife, absolviere die Derletal-Olympiade, erzeuge zwischendurch ein bisschen Strom und wirf dich zum Chillen auf die Luftsofas in der Air-Lounge: Kindern und Jugendlichen wird in diesem Jahr beim 33. Derletalfest eine Menge geboten. Den Erwachsenen aber auch, denn es soll wieder ein richtiges Familienfest werden, „bei dem man gemeinsam etwas unternehmen kann“, sagt Bezirksbürgermeisterin Petra Thorand. Nicht nur sie freut sich schon auf die BAP-Coverband MAM, zweifellos das Zugpferd am Abend. Jede Menge Aktionen, Vorführungen, Spiele, Essen und Trinken gibt es am Samstag, 1. Juli, von 14 bis 24 Uhr verteilt auf drei Wiesen.

Wie berichtet, wird derzeit das Konzept der Hardtberger Jugendwoche überdacht, weil es sich laut Thorand etwas überlebt habe. Sie fiel also in diesem Jahr aus, worauf die Bezirksverwaltungsstelle die Hardtberger Jugendwiese beim Derletalfest ins Leben gerufen habe: Dort wollen die Jugendeinrichtungen und Gymnasien aus dem Stadtbezirk noch mehr bieten als sonst.

Neue Aktionsfläche vor der Bühne

So hat Cheforganisator Thomas Uhlich allein 18 Auftritte für die weiße Bühne zusammenstellen können – alles im 20-Minuten-Takt (siehe „Show, Tanz und viel Musik auf zwei Bühnen“). Ganz bewusst wird Thorand die Gäste um 15 Uhr auf dem Podium der Jugendwiese begrüßen. Danach zeigen zahlreiche Tanzgruppen ihr Können, bevor die Jungen Trompeter ihre Mischung aus Jazz, Partymusik und kölscher Mundart über das Tal blasen.

Doch auch auf der blauen Bühne unten im Tal geht es Schlag auf Schlag: Dazu gehören BulleWuh, die traditionelle Instrumente wie Akkordeon und Mandoline spielen und dabei bewusst auf elektronische Klänge verzichten. Aus Düsseldorf kommt die Coverband Schroeder, die Pop, Soul, Rock und Dance aus allen Jahrzenten drauf hat. Wer die alten und neuen Song von Wolfgang Niedecken mag, sollte sich ab 20.45 Uhr für MAM Zeit nehmen.

Uhlich ist es wichtig, dass die Duisdorfer Vereine alle ein Stück näher an die Bühne rücken, damit es nicht so viele Löcher gibt. Die soll es auch nicht beim Programm – sprich während der Umbaupausen – geben. Neu ist die zehn mal zehn Meter große Aktionsfläche vor der Bühne, wo etwa Cheerleader und Trachtengruppe auftreten, wenn oben mal niemand in die Gitarrensaiten haut.

Bis zu 10.000 Besucher werden erwartet

Die mehr als 60 Hardtberger Vereine und Institutionen – acht zum ersten Mal dabei – wissen aber auch, dass sie etwas bieten müssen, um die Gäste für ihre Arbeit zu interessieren. Der Turn- und Kraftsportverein schickt zum Beispiel die Mädchen und Jungen über das Festgelände, wo sie Fragen beantworten müssen. Die Marinekameradschaft zeigt, wie man fest sitzende Seemannsknoten bindet. Die Polizei ist nach Jahren erstmals wieder dabei und begibt sich mit Kinderschminken auf fachlich eher unbekanntes Terrain.

Aber keine Angst: Die Beamten bringen auch ihre Einsatzfahrzeuge mit – samt Blaulicht. Die Raubritter fallen allerdings in diesem Jahr aus, weil sie andere Feste erobern. Für Ersatz will die Bundeswehr mit ihrem Familienprogramm und der Hüpfburg sorgen. Der 1. FC Hardtberg bietet einen Soccer-Court an.

Wenn das Wetter mitspielt, werden wieder rund 10 000 Besucher erwartet. 20 Grad und Sonne, „das wäre ideal“, sagt Bezirksbürgermeisterin Thorand.