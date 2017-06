Duisdorf. Sie sind Musiker aus Leidenschaft: Als älteste Kölner Jazz-Band gaben die Happy Wanderers am Sonntag im Kulturzentrum Hardtberg das erste Jazzkonzert des Sommers.

Von Jana Fahl, 06.06.2017

Nach dem „Hardtberger Frühling“, der bereits viele verschiedene Musiker ins Kulturzentrum führte, beginnt jetzt der „Duisdorfer Jazz Sommer“ des Vereins Hardtberg Kultur.„Den Jazz Sommer gibt es schon seit 2011“, erzählte Horst Bachmann, Vize-Vorsitzender von Hardtberg Kultur. „Jeden Sonntag im Juni, Juli und August finden hier Jazzkonzerte statt. Wir konzentrieren uns auf größere Gruppen, die nicht in kleinen Kneipen spielen können“, so Bachmann weiter.

Die Happy Wanderers mit achtköpfiger Besetzung gehören dazu: „Wir waren schon vergangenes Jahr hier“, berichtete Keyboarder Dietmar Gosewisch. Gelegentlich tritt die Band in Kölner Kneipen auf, oftmals spielen sie aber auch nur privat. Sie seien Musiker aus Leidenschaft, meinte Gosewisch.

Angefangen als Jugendgruppe

Die Band wurde 1958 gegründet und ist damit die älteste Kölner Jazz-Band. „Zwei von den Gründungsmitgliedern sind noch dabei. Die anderen sind im Laufe der Zeit dazu gekommen“, berichtete Gosewisch weiter. „Angefangen hat es mit einer Jugendgruppe, die versucht hat, Dixieland zu spielen. Weil das zu langweilig war, spielten wir auch Swing, Afrojazz und Funk.“

Diese Vielfältigkeit wird beim Jazz-Sommer besonders geschätzt: „Wir laden Bands ein, die abwechslungsreich sind. Große Gruppen sind vielfältiger“, so Bachmann. Die Happy Wanderers zeigten das auch mit der Vielzahl an Instrumenten. So spielten die acht Musiker auf dem Saxophon, der Trompete, der Posaune, der Gitarre, dem Keyboard, dem Bass und dem Schlagzeug Stücke wie „Petite Fleur“, „Route 66“ und „Unchain my heart“.

Die Konzerte der Veranstaltungsreihe „Duisdorfer Jazz Sommer“ finden im Juni, Juli und August immer sonntags um 11 Uhr im Kulturzentrum Hardtberg, Rochusstraße 276, statt. Am Sonntag, 11. Juni, dem Tag der Duisdorfer Gewerbeschau, tritt die Band Cologne Jass Society auf, am Sonntag, 18. Juni, gibt dann die 4-köpfige Gruppe Listen here ein Konzert. An den darauffolgenden Sonntagen sind u.a. die New Jazz Cats, die Papa Toms Jazzband, die Oldie GmbH, der Jazz Chor der Universität Bonn und die Dixie Devils dabei. Weitere Informationen zum Programm gibt es unter www.hardtbergkultur.de.