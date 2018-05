Duisdorf. Viel Applaus bekamen die Musiker vom Musikverein Duisdorf in der Aula des Helmholtz-Gymnasiums. Insgesamt spielen sie 40 bis 50 Konzerte pro Jahr.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.05.2018

Unter tosendem Applaus in der gut gefüllten Aula des Helmholtz-Gymnasiums zogen die rund 60 Musiker des Musikvereins Duisdorf in den Saal. Für sie war am Sonntagnachmittag der Höhepunkt des musikalischen Jahres gekommen: das Jahreskonzert.

Unter der Leitung von Jürgen Albrecht spielte das Orchester eine bunte Mischung aus klassischen Werken für Blasorchester, moderneren Orchesterwerken und Musicalstücken wie „Beauty and the Beast.“ Auch wenn man es den Musikern nicht anmerkte, Aufregung war auf jeden Fall dabei, schließlich wurde in den letzten Monaten intensiv geprobt. Neben der zweistündigen wöchentlichen Probe nimmt sich jeder Musiker zusätzlich Zeit, um sich auf ein Konzert vorzubereiten.

Der Aufwand lohnt sich; trotzdem hat es auch der Musikverein schwer, jugendlichen und erwachsenen Nachwuchs zu finden. „Es gibt in Bonn eben sehr viele Möglichkeiten, sich zu betätigen“, erklärt Schriftführer Steffen Krug. Neben dem Jahreskonzert spielt der Musikverein bei 40 bis 50 Gelegenheiten im Jahr. Die nächsten Auftritte sind die Kurkonzerte in Bad Godesberg, die Hardtberger Kulturnacht im September und das Adventskonzert am zweiten Advent.