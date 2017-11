Duisdorf. Die Vorweihnachtszeit hat Einzug gehalten im Duisdorfer Bezirkszentrum. Der Ortsfestausschuss bereitet sich auf den Adventsmarkt vor. Die Händler schicken an zwei Tagen wieder ihren Weihnachtsmann in die Fußgängerzone.

Von Stefan Hermes, 29.11.2017

Der dreitägige Adventsmarkt in Duisdorf wirft seine Schatten voraus. Bezirksbürgermeisterin Petra Thorand eröffnet ihn am Freitag, 1. Dezember, um 17 Uhr, bevor dann der Nikolaus mit seinen drei Weihnachtsengeln kommt und kleine Geschenke verteilt.

25 Aussteller werden an drei Tagen weihnachtliche Waren und Kreationen verkaufen. Im Angebot sind Dekorationsartikel, Keramik, Weihnachtskarten sowie Schmuck und unterschiedliche handgemachte Produkte.

Einige Schulen, Kindergärten und Fördervereine verkaufen Leckereien, auch der TKSV, die Marinekameradschaft und der Spielmannszug sind dabei. Die Organisation liegt beim Ortsfestausschuss, mit Unterstützung der Wirtschafts- und Gewerbegemeinschaft Hardtberg.

Der Weihnachtsmann trägt blau

Weihnachtsmänner gibt es wie Sand am Meer, meistens mit Rauschebart und in klassischem Rot gekleidet. Anders als seine Kollegen kommt jedoch der Duisdorfer Weihnachtsmann daher: Mantel und Mütze sind blau, genauso wie die Farben der Wirtschafts- und Gewerbegemeinschaft (WGH), die ihn seit Jahren in der Vorweihnachtszeit ins Rennen schickt.

Auch in diesem Jahr ist der Weihnachtsmann wieder unterwegs, und das gleich an zwei Tagen – am Sonntag, 3. Dezember, also dem verkaufsoffenen Sonntag in Duisdorf, sowie am Samstag, 9. Dezember, können ihn Kunden und Besucher jeweils ab 10 Uhr in der Fußgängerzone treffen. Er verteilt ein Geschenk, das es nur in Duisdorf gibt: nämlich den Esel, das Logo der WGH, aus süßem Mürbeteig hergestellt als leckeren Keks.