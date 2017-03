Brüser Berg. Die Stimmung bei der Jahreshauptversammlung des Brüser Berger Ortsausschusses war deutlich angespannt. In Jörg Wehner gibt es nun einen neuen Vorsitzenden.

Es rumort im Ortsausschuss Brüser Berg. Das wurde bei der Jahreshauptversammlung am Donnerstagabend im Emmaus-Gemeindehaus deutlich. Der neue Vorsitzende Jörg Wehner, der nun das Amt des kommissarischen Leiters Klaus Deckert übernimmt, wurde mit 21 Ja-Stimmen gewählt. Zehn Mitglieder stimmten allerdings gegen ihn.

Deckert hatte in seinem Rechenschaftsbericht von Unstimmigkeiten im Vorstand gesprochen, diese nicht näher ausgeführt und sich vorbehalten, wieder als Vorsitzender gegen Wehner und Thorsten-Gerd Hildenbrandt anzutreten. Die hatten im Vorfeld ihren Hut offensiv in den Ring geworfen. Doch dann kam alles ganz anders.

Und das lag daran, dass einige Teilnehmer Stimmrecht für gleich mehrere Vereine hatten, in denen sie Mitglied sind. Wehner etwa hatte drei Stimmen, die er abgeben konnte. So sah Deckert keine Mehrheit mehr für sich und kündigte an, für einen Posten nicht mehr zur Verfügung zu stehen.

Geheime Wahl um den Vorsitz

Schon bei der Auswahl eines Wahlleiters hatte es eine Kampfabstimmung gegeben. Oliver Haupt setzte sich mit 14:9 gegen Ralf Luckner durch und leitete die Wahlvorgänge, die insgesamt rund zwei Stunden Zeit in Anspruch nahmen. Dank der gebilligten Mehrfachstimmen setzte sich Wehner als nunmehr einziger Kandidat für den Vorsitz mit 21:10 Stimmen durch – und zwar in geheimer Wahl.

Ebenfalls geheim wurde ein neues Gesicht als sein Stellvertreter bestimmt: Jörg Hundertmark, der erst ganz frisch in der „Dauben“-Gruppe für Menschen mit und ohne Behinderung aktiv ist und den selbst der evangelische Pfarrer Georg Schwikart nicht kannte, erhielt 28 Ja- und zwölf Nein-Stimmen.

Schatzmeister Michael Kratzsch-Leichsenring wollte erst sein Amt aufgeben, nachdem er von Anfeindungen berichtet hatte, entschied sich dann aber doch anders und wurde einstimmig per Handzeichen gewählt – ebenso wie Beisitzerin Anne Hensgen. Bei Schriftführer Thorsten-Gerd Hildenbrandt wiederum lief es in geheimer Wahl, er erhielt 21 Ja- und sieben Nein-Stimmen.

Wehner betont das "Wir"-Prinzip

Aufschlussreich waren die Stimmen von bisherigen Vorstandsmitgliedern. „Diesem Hickhack bin ich nicht mehr bereit mich auszusetzen“, sagte Frank Gräfe, während Axel Kahla ausschloss, für „diese Vorstandsarbeit“ weiter zur Verfügung zu stehen. Der neue Vorsitzende Wehner betonte nach der Sitzung, er sei ein Verfechter des „Wir“-Prinzips. „Alleine kann man nichts bewegen“, so der 58-jährige gelernte Koch.

Mit seinem neuen Team will er den Radwandertag aus dem Nischendasein holen, den Frühjahrsflohmarkt sowie das Familienfest bekannter machen und die Kirmes wiederbeleben. „Unter uns wird sich der Ortsausschuss auch wieder mehr dem Thema Karneval widmen sowie eine Vielzahl an Kulturveranstaltungen unterstützen und begleiten“, hatte der neue Vorstand angekündigt. „Unser vorrangiges Ziel ist der Wiederaufbau einer vernünftigen Kommunikation und der guten Zusammenarbeit auch innerhalb der Brüser Berger Vereinsfamilie.“ An dieser habe es in den vergangenen Jahren zunehmend gefehlt.