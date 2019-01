Kein Mülleimer weit und breit

Hundehalter haben die Pflicht, die Hinterlassenschaften ihrer Tiere selbst zu beseitigen. Die Stadt hat dafür 106 Spender im ganzen Stadtgebiet aufgestellt, an denen man kostenlos Hundekotbeutel entnehmen kann. Allein 20 davon stehen im Bereich der Bonner Innenstadt. 2015 kündigte die Stadt an, diesen Service im Zuge einer Sparmaßnahme einzustellen, es ging dabei um einen Betrag von 15.000 Euro im Jahr. Nach Protesten bestückt die Stadt seit Anfang 2018 wieder die Spender mit Beuteln, nachdem die Suche nach einem Sponsor erfolglos geblieben war und die eingesparte Summe nicht in Relation zum hervorgerufenen Ärger stand, wie das Presseamt mitteilte. Für die 106 Beutelspender konnte zwischenzeitlich ein günstigeres Angebot ausgemacht werden, erklärte die Sprecherin: Es wurden 1,5 Millionen biologisch abbaubare Tüten für 8500 Euro angeschafft – das war auch ein Grund für den Sinneswandel, die Spender wieder zu bestücken. Damals waren die Kosten fast doppelt so hoch gewesen.