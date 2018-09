Einbruch am Wochenende

Bonn. Bislang unbekannte Täter haben ein Schulgebäude des Hardtberger Schulzentrums verwüstet. In einem Klassenraum wurde sämtliches Mobiliar zerstört, außerdem ein Wasserschaden angerichtet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.09.2018

Am vergangenen Wochenende sind bislang unbekannte Täter in ein Schulgebäude am Hardtberger Schulzentrum eingebrochen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Einbruch zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 6.45 Uhr. Die Täter verschafften sich zunächst Zugang zu einem Flachdach des Gebäudes und hebelten ein Fenster auf.

So gelangten sie in einen Klassenraum, in dem die Einbrecher dann sämtliches Mobiliar zerstörten. Außerdem drehten sie einen Wasserhahn im Klassenraum auf und ließen diesen laufen. So entstand zusätzlich ein Wasserschaden. Die Täter konnten unerkannt fliehen, nach Angaben der Polizei wurde aus dem Klassenraum nichts gestohlen.

Die Polizei bittet Zeugen, die am Wochenende verdächtige Beobachtungen am Schulzentrum gemacht haben, sich unter 0228/150 mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen.