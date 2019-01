Kulturelle Veranstaltungsreihe

DUISDORF. Die beiden Gruppen Skirt und Pasta La Basta haben den Hardtberger Frühling im Kulturzentrum eröffnet. Die Veranstalter wollen mit ihrem Programm wieder mehr junge Leute ansprechen.

Von Thomas Kölsch, 14.01.2019

Die Foo Fighters trafen auf Domenico Modugno, Lenny Kravitz auf Willi Ostermann: Eine ungewöhnliche Kombination aus zwei völlig unterschiedlichen Konzerten hat am vergangenen Wochenende den Hardtberger Frühling eingeläutet. Die Veranstaltungsreihe im Kulturzentrum Hardtberg hat sich längst etabliert und spricht vor allem älteres Publikum an, will sich nun aber auch jüngeren Generationen öffnen und setzt dazu vermehrt auf härtere, modernere Klänge.

Zum Auftakt hatte der Verein Hardtberg Kultur, der die Konzerte ehrenamtlich organisiert, daher die Duisdorfer Formation Skirt eingeladen, die sich sowohl klassischem als auch alternativem Rock verschrieben hat. Ein Ansatz, der sich ausgezahlt zu haben scheint, wie die Vorstandsmitglieder Enno Schaumburg und Horst Hieronymi berichteten. „Der Saal war brechend voll“, erzählte ersterer: „Wir dürfen ja nur 199 Personen hineinlassen, und die Zahl hatten wir fast erreicht. Ein toller Erfolg, zumal wir uns so auch ein jüngeres Publikum erschlossen haben.“

Mitsingen gehört zum Konzept

In der Öffentlichkeit sei das Kulturzentrum Hardtberg mitunter ja als Ü 70-Location verschrien, kritisierte Hieronymi. „Das ist nicht gerechtfertigt. Wir bemühen uns vielmehr, allen Bevölkerungsschichten und Generationen gerecht zu werden und ein buntes Programm zusammenzustellen, das dann aber auch angenommen werden muss.“

Bigband- und Chorkonzerte gehören ebenso dazu wie Folk sowie jetzt eben wieder Rock. Und Kölsche Canzoni: Die erklangen nämlich am Sonntagvormittag, vorgetragen vom Duo Pasta La Basta. Sänger Bernd Müller und Akkordeonist Gregor Kess spürten dabei Parallelen zwischen rheinischem und italienischem Liedgut auf, fanden Verbindungen zwischen Verdi-Arien und Ostermann-Klassikern und luden das Publikum, das an diesem Tag dann doch wieder eher aus älteren Semestern bestand, zum ausgiebigen Mitsingen ein. Auch das gehört nun einmal zum Konzept dazu.

In den nächsten Monaten stehen unter anderem Konzerte der Oldie Guitar Pickers, des Chores BonnVoice sowie der Band Coldstack auf dem Programm. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei, um Spenden wird gebeten. Das vollständige Programm finden Sie unter www.hardtbergkultur.de.