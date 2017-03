Frühjahrsempfang der Wirtschaftsgemeinschaft

Hardtberg. Die Wirtschafts- und Gewerbegemeinschaft Hardtberg veranstaltet ihren Frühjahrsempfang. Der Vorsitzende Gisbert Weber sieht eine Verkleinerung des Rewe-Marktes als Chance.

Von Stefan Hermes, 13.03.2017

Das Kulturzentrum bot am Sonntagvormittag zum siebten Mal den passenden Rahmen für den Frühjahrsempfang der Wirtschafts- und Gewerbegemeinschaft Hardtberg (WGH). Der Geräuschkulisse nach funktionierte das damit beabsichtige „Netzwerken“ der Geschäftstreibenden und Freiberufler wie erwartet. Vor Ort ansprechbar waren für die Geschäftsleute und Interessierten nicht nur der Bundestagsabgeordnete Ulrich Kelber und die Kandidaten der kommenden Landtagswahl, sondern auch die scheidende Abgeordnete Renate Hendricks, die in einer kurzen Dankesrede ihre Leidenschaft für den Stadtbezirk untermauerte.

Höhepunkt des Jahres wird die für den 11. Juni geplante 34. Gewerbeschau der WGH sein, für die der Verein Polizeipräsidentin Ursula Brohl-Sowa als Schirmherrin gewinnen konnte. Am 10. Juni wird es bereits für alle Bürger eine Auftaktveranstaltung auf dem Schickshof geben, für die bereits die Band „Basic“ gebucht wurde. Darüber hinaus setzt sich die Gewerbegemeinschaft aktiv für den Fortbestand der verkaufsoffenen Sonntage ein. Der Vorsitzende der WGH, Gisbert Weber, gab zu bedenken, dass durch Klagen der Gewerkschaften bereits 35 verkaufsoffene Sonntage in Köln abgesagt wurden.

Fakt sei, so Weber, „dass die Kölner in ihrer charmanten rheinischen Leichtigkeit deutlich überzogen haben“. Man selber werde sich an die Bonner Konsensregelung halten, elf verkaufsoffene Sonntage plus zwei weitere im Advent zu nutzen und damit allen Beteiligten aus der Stadt, den Verbänden und Kirchen gerecht zu werden. In der geplanten Verkleinerung des Rewe-Marktes sieht Weber eine Chance für den ortsansässigen Handel, da er davon ausgeht, dass der Non-Food-Bereich des Marktes reduziert wird. Er bedankte sich für den „unermüdlichen und ehrenamtlichen“ Einsatz seiner Mitglieder und freute sich über das gut besuchte Frühjahrstreffen, das mit seinem reichhaltigen Buffet zum Verweilen und damit der Möglichkeit, sich kennenzulernen, einlud.