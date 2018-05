Restaurant am Wesselheideweg

Duisdorf/Medinghoven. Markus Härling hat den Gastronomiebetrieb "Zur Tränke" am Wesselheideweg übernommen und einen guten Start hingelegt. Seit Anfang März ist der 51-Jährige der neue Pächter des idyllisch gelegenen Restaurants am Derletal.

Der Lärm der Stadt ist weit weg, Markus Härling sitzt auf der Außenterrasse des Restaurants „Zur Tränke“, guckt in die Sonne und hat das Gefühl, alles richtig gemacht zu haben. Seit Anfang März ist der 51-Jährige der neue Pächter des idyllisch gelegenen Gastronomiebetriebs zwischen Hardtbergwald und Derletal, am Ende des Wesselheidewegs. „Und für diese kurze Zeit läuft das Geschäft gut an“, sagt er. „Der Betrieb ist sowohl von neuen Gästen als auch früheren Stammgästen prima angenommen worden.“

In der Gastronomie ist der gelernte Hotelfachmann schon lange tätig, erst im Atlantik-Hotel in Hamburg, später als Gastro-Manager in der Bonner Bundeskunsthalle und zuletzt zehn Jahre als Bankettchef im Dorint Hotel Bad Neuenahr, wo er Veranstaltungen von Anfang bis Ende plante und durchführte. Aber auf dem Hardtberg ist es seine erste Station als Selbstständiger. „Das war immer mein Traum gewesen“, sagt er. „Und ich habe lange nach einem Objekt gesucht, ohne mir Zeitdruck zu machen.“

Und schließlich sprang ihn das Gesuchte auf einer Internet-Suchplattform an. „Zur Tränke“, und die Vorteile waren schnell analysiert. „Ich wollte etwas Individuelles.“ Die Räumlichkeiten seien toll für Gesellschaften und Familienfeiern, es gibt eine ruhige Terrasse, genug Parkplätze. „Und das Objekt ist wunderschön gelegen.“ Also hat er zugeschlagen.

Mit seinen zwölf Mitarbeitern will er den Gästen eine eigene Handschrift vermitteln, frisch kochen und guten Service bieten. Auf der Speisekarte stehen vor allem Schnitzel- und Steakhauptgerichte, alle 14 Tage gibt es eine Sonderkarte – derzeit ist es Spargel. Und mittags sind wechselnde Tagesgerichte für sieben Euro im Angebot, was viele Mitarbeiter des benachbarten Bundesministeriums für Verteidigung nutzen. Montags ist Ruhetag, ab 1. Juni wird samstags schon ab 12 Uhr geöffnet, weil dann schon viele Spaziergänger und Radfahrer unterwegs sind, hat Härling festgestellt. Auch der Brunch an jedem ersten Sonntag im Monat erfreut sich großer Nachfrage. „An Ostersonntag haben wir leider 80 Gästen absagen müssen, weil schon alles reserviert war.“ Das bedeutete in diesem Fall: Alle 100 Plätze in den fünf Räumen waren belegt. So könnte es weitergehen, wenn es nach ihm geht.

Härling ist im Laufe einer langen Zeit erst der dritte Pächter in diesem Lokal. 24 Jahre lang führte Michael Gerads den Betrieb neben der Reitsportanlage, inzwischen betreibt er mit seiner Ehefrau Silje seit vier Jahren die Tapas-Bar „El Caballo“ in Friesdorf. 2014 übernahm Gerads langjährige Mitarbeiterin Melanie Balkhausen im Gegenzug die Tränke. Und jetzt also Härling, dessen Name vor allem für Interessierte an der Bonner Lokalpolitik ein Begriff sein könnte. Denn der Vater seiner Frau Andrea, Willi Härling aus Pützchen, war lange als CDU-Stadtverordneter im Rat aktiv.

Kennengelernt hatte sich das Ehepaar übrigens auf der Bonner Museumsmeile, bei einem Jazzkonzert auf dem Dach. Beide waren aber zum Arbeiten dort, Andrea Härling jobbte neben ihrer Arbeit bei der Stadtverwaltung immer wieder in der Gastronomie. Allerdings künftig nicht in der „Tränke“: „Da mache ich nur Einkäufe und die Buchhaltung.“

Keine Einschränkung ist es für Markus Härling, dass er keinen Führerschein besitzt und noch nie einen hatte. Der Gastronom fährt mit Bus und Bahn von seinem Wohnort in Sankt Augustin in den Gastrobetrieb auf dem Hardtberg. „Das macht mir nichts aus, im Gegenteil. Ich finde es entspannend und kann dabei gut abschalten.“

Weitere Informationen und Reservierung im Internet unter www.zur-traenke.com oder unter Telefon 02 28/64 05 79.