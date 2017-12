Bauprojekt „Pandion Ville“

Die Gallwitz-Kaserne wurde 1936 als Artilleriekaserne gebaut. Am 1. Oktober 1938 zog die Erste Abteilung des Artillerieregiments 62 mit 564 Soldaten und 400 Pferden ein. Die nach dem General der Artillerie, Max von Gallwitz (1852 bis 1937), benannte Kaserne war nach dem Zweiten Weltkrieg Sitz des Bundeswirtschaftsministeriums. In den 1950er Jahren zog das Grenzschutzkommando West (heute heißt es Bundespolizei) in den östlichen Teil der Kaserne an der Villemombler Straße ein. Seit 2004 steht das Gelände leer, 2016 wurde es von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), dem Liegenschaftsverwalter des Bundes, an die Pandion AG verkauft. Die Rede ist von einem Kaufpreis von 23,15 Millionen Euro. Für das Areal gab es mehrere Interessenten, die aber eine geringere Summe geboten hatten.