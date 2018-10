Großeinsatz der Feuerwehr

Bonn. Feuerwehr und Stadtwerke Bonn (SWB) waren am Dienstag auf einer Baustelle in Bonn-Lengsdorf im Einsatz. Bei Bauarbeiten ist eine Leitung getroffen worden. Am Nachmittag konnte das Leck vorerst verschlossen werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.10.2018

In Bonn-Lengsdorf hat es auf einem Grundstück der Vereinigten Bonner Wohnungsbau AG (Vebowag) einen Gasalarm gegeben, nachdem ein Baggerfahrer eine Leitung beschädigt hatte. Feuerwehr, Polizei und Stadtwerke Bonn (SWB) waren daraufhin im Einsatz.

Auf dem Gelände an der Villemombler Straße, wo früher der Landesbetrieb Straßenbau beheimatet war, baut die Vebowag derzeit einen neuen Komplex mit 123 Wohnungen. Im Zuge der Bauarbeiten mussten am Dienstag Pfähle in den Boden gerammt werden, erklärte Vebowag-Geschäftsführer Michael Kleine-Hartlage dem GA. Dabei wurde die Gasleitung getroffen. Das Gas entströmte mit Druck und war hörbar, der Geruch war rund um die Einsatzstelle deutlich wahrnehmbar.

Permanent wurden die Luftwerte überprüft. "Nur im unmittelbaren Nahbereich wurden potenziell gefährliche Werte gemessen", so Feuerwehrsprecher Martin Haselbauer. Trotzdem wurden Anwohner vorsorglich gebeten, im Haus zu bleiben und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Einsatzstelle war weiträumig abgesperrt.

Gasaustritt in Bonn-Lengsdorf Foto: Matthias Kehrein Die Straße musste gesperrt werden.

Foto: Matthias Kehrein Nach dem Gasaustritt muss die Gasleitung auch auf der anderen Seite der Villemombler Straße freigelegt werden.

Foto: Matthias Kehrein Neben dem Spiralbohrer tritt Gas aus.

Foto: Rolf Kleinfeld Die Einsatzstelle an der Villemombler Straße ist weiträumig abgesperrt.

Die SWB konnten den Gasaustritt mit einer sogenannten Blase um 16 Uhr vorerst stoppen. Gleichzeitig gab die Polizei den Verkehr wieder frei. Bei der Reparatur, erklärte SWB-Sprecher Schui, wird an einer vorderen Stelle das Ventil verschlossen. An einer zweiten Stelle wird eine Blase, die einem Luftballon ähnele, eingeführt. Damit wird der Gasfluss gestoppt. Zurzeit wollen die Stadtwerke das beschädigte Stück ersetzen, was noch bis zum Abend andauert.

Am Einsatz waren 30 Kräfte von Bonner Rettungsdienst und Feuerwehr beteiligt.