Großeinsatz der Feuerwehr

Bonn. Feuerwehr und Stadtwerke Bonn (SWB) sind auf einem Gelände des Bonner Immobilienunternehmens Vebowag in Bonn-Lengsdorf im Einsatz. Bei Bauarbeiten ist eine Leitung getroffen worden, es tritt Gas aus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.10.2018

In Bonn-Lengsdorf hat es auf einem Grundstück der Vereinigte Bonner Wohnungsbau AG (Vebowag) einen Gasalarm gegeben. Feuerwehr und Stadtwerke Bonn (SWB) sind dort im Einsatz. Auf dem Gelände an der Villemombler Straße, wo früher der Landesbetrieb Straßenbau beheimatet war, baut die Vebowag einen neuen Komplex mit 123 Wohnungen. Im Zuge der Bauarbeiten mussten am Dienstag Pfähle in den Boden gerammt werden, erklärte Vebowag-Geschäftsführer Michael Kleine-Hartlage dem GA. Dabei sei eine Gasleitung getroffen worden. Das Gas entströmte mit Druck und hörbar. Der Gasgeruch ist aktuell rund um die Einsatzstelle deutlich wahrnehmbar.

Die SWB versuchen das Leck abzudichten, die Wehrleute sichern die Stelle ab und sind auf mögliche Gefahren vorbereitet. Das sagte Einsatzleiter Martin Haselbauer dem GA vor Ort. Die Einsatzstelle ist weiträumig abgesperrt, die Luftwerte werden permanent überprüft. "Nur im unmittelbaren Nahbereich wurden potenziell gefährliche Werte gemessen", so Haselbauer. Trotzdem wurden Anwohner vorsorglich gebeten, im Haus zu bleiben und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Abdichtung könne sich laut SWB noch mindestens zwei Stunden hinziehen.

Weitere Berichterstattung folgt.