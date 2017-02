Freizeitsport in Duisdorf

Foto: Rolf Kleinfeld

Wie es geht, zeigen Daniel Klein und seine Frau Dorothea. Man muss aus einer Entfernung von rund 60 Meter starten und sich dann an den Korb annähern. Wer so kurz vor dem Ziel ist wie hier, nimmt dann eine Putter-Scheibe wie beim Golf, um in den Korb zu treffen.