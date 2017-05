Rauchentwicklung in Tiefgarage

Feuerwehrleute sind zu einem Brand in Medinghoven ausgerückt.

Medinghoven. Die Feuerwehr ist am Mittwochabend zu einem Großeinsatz ausgerückt. Zeugen hatten eine brennende Tiefgarage gemeldet.

Von Andreas Dyck, Dennis Sennekamp, 17.05.2017

Um kurz vor 19 Uhr war die Feuerwehr zu einem Brand in einer Tiefgarage gerufen worden, die zu einem Wohnkomplex am Europaring gehört. Im an den Konrad-Adenauer-Damm angrenzenden Gebäude hatten Zeugen eine Rauchentwicklung gemeldet.

Die Feuerwehr rückte mit 20 Einsatzwagen an. Insgesamt waren rund hundert Einsatzkräfte vor Ort. Die Feuerwehrleute konnten jedoch keinen Brand feststellen. Laut Feuerwehrsprecher wurde der Geruch von verbranntem Öl festgestellt, die Ursache der Rauchentwicklung konnte aber nicht gefunden werden.

Zeugen gaben an, sie hätten ein Auto gesehen, dass mit rauchendem Auspuff in die Garage gefahren sei. Die Feuerwehr lüftete die Garageneinfahrt mit Ventilatoren.