Einsatz in Medinghoven

Medinghoven. Die Feuerwehr ist am Sonntag zu einem Einsatz am Europaring gerufen worden. Dort wurde ein Brand in einer Erdgeschosswohnung gemeldet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.11.2018

Die Feuerwehr ist am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr zu einem Brand in einer Erdgeschosswohnung in Medinghoven geeilt. Schwarzer Rauch war aus einem gekippten Fenster gestiegen. Nachdem die Einsatzkräfte ein Fenster einschlugen, drangen sie über einen Balkon in die Wohnung ein.

Wie die Polizei mitteilte, kann es am Europaring durch den Einsatz zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Die Brandursache ist bislang unklar. Auch ob durch den Brand jemand verletzt wurde, ist noch nicht bekannt.

Weitere Informationen folgen.