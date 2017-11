25.000 Euro Schaden

Duisdorf. Samstags wird das Auto gewaschen, so auch in Bonn-Duisdorf. Doch für eine 81-Jährige lief die Reinigung ihres Fahrzeugs alles andere als geplant - und wurde am Ende richtig teuer.

Von Michael Wrobel, 19.11.2017

Die Rentnerin war am Samstagvormitag zu einer Waschstraße einer Tankstelle an der Rochusstraße in Duisdorf gefahren, um dort ihr Auto zu reinigen. Zunächst lief auch alles so wie immer: Sie fuhr in die Waschstraße und startete den Waschvorgang. Als ihr Auto wieder blitzblank glänzte, musste der Wagen nur noch rückwärts aus der Waschanlage gefahren werden.

Da sich die 81-Jährige dieses Fahrmanöver jedoch nicht so recht traute, bat sie kurzerhand einen Mitarbeiter der Tankstelle, für sie den Wagen aus der Waschstraße zu holen. Um dem freundlichen Helfer den Platz frei zu machen, kletterte die rüstige Fahrerin vom Fahrer- auf den Beifahrersitz. Doch dabei kam es schließlich zu einer Verkettung unglücklicher Umstände.

Verkettung unglücklicher Umstände

Beim Versuch den Platz zu wechseln, trat sie laut Polizeibericht zunächst auf das Gaspedal. Da der Rückwärtsgang eingelegt war, schoss das Fahrzeug zurück und beschädigte die Waschstraße stark. Im Anschluss prallte das Auto noch gegen einen weiteren Wagen, der auf die Einfahrt wartete. Beide Autos wurden dabei so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Glücklicherweise wurde bei diesem Missgeschick niemand verletzt. Allerdings schätzen die Duisdorfer Polizisten den Gesamtschaden auf rund 25.000 Euro.