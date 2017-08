Bahnhofstraße weiträumig abgesperrt

Bonn. Die Bahnhofstraße in Bonn-Duisdorf ist nach einem Gasalarm derzeit weiträumig abgesperrt. Es besteht Explosionsgefahr. Die Arbeiten dauern noch bis in die Abendstunden.

28.08.2017

Polizei und Feuerwehr sind am Montagvormittag wegen eines Gasalarms in die Bahnhofstraße in Duisdorf ausgerückt. Wie Jörg Schneider, Pressesprecher der Bonner Feuerwehr mitteilte, wurde bei Bauarbeiten an der Baugrube an der Ecke Bahnhofstraße/Am Burgweiher eine Hauptgasleitung beschädigt. In Folge dessen strömt Erdgas aus der Leitung aus.

Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt, der von der Polizei abgesperrte Bereich darf nicht betreten werden. Auch das Ordnungsamt ist vor Ort, um die Absperrung zu sichern und Leute zu hindern, den Bereich zu betreten. Die Gebäude direkt an der Baugrube wurden evakuiert, so der Feuerwehrsprecher. Davon sind bis zu 100 Personen betroffen. Viele Anwohner wären in die Innenstadt gegangen, um sich dort die Zeit zu vertreiben.

Gasalarm in Bonn-Duisdorf Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel Aufgrund eines Gasalarms wurde der Bereich an der Bahnhofsstraße abgesperrt.

Foto: Axel Vogel Aufgrund eines Gasalarms wurde der Bereich an der Bahnhofsstraße abgesperrt.

Foto: Axel Vogel Aufgrund eines Gasalarms wurde der Bereich an der Bahnhofsstraße abgesperrt.

Foto: Axel Vogel Aufgrund eines Gasalarms wurde der Bereich an der Bahnhofsstraße abgesperrt.

Foto: Axel Vogel Aufgrund eines Gasalarms wurde der Bereich an der Bahnhofsstraße abgesperrt.

Foto: Axel Vogel Aufgrund eines Gasalarms wurde der Bereich an der Bahnhofsstraße abgesperrt.

Foto: Axel Vogel Aufgrund eines Gasalarms wurde der Bereich an der Bahnhofsstraße abgesperrt.

Foto: Axel Vogel Aufgrund eines Gasalarms wurde der Bereich an der Bahnhofsstraße abgesperrt.

Durch den Gasaustritt besteht Explosionsgefahr. Polizei und Feuerwehr weisen darauf hin, keine elektrischen Geräte im gekennzeichneten Gefahrenbereich zu nutzen und diese dort auszuschalten. "Wir führen ständig Messungen durch", so Schneider. Der Brandschutz an der Einsatzstelle wurde sichergestellt.

Das Leck selbst sei nicht abzudichten. „Da kann man nicht einfach einen Stöpsel reinhauen oder eine Manschette umlegen“, erklärte der Feuerwehrsprecher. Fachkräfte der Stadtwerke sollen zur Behebung des Problems nun mit einem Bagger einen Bereich an der Baustelle aufreißen, um die Leitung mit einem Absperrschieber abzutrennen und so den Gasaustritt zu stoppen.

Die Feuerwehr löste die Warnapp "Nina" aus, um auch die Bevölkerung zu warnen. Nach Angaben der Feuerwehr sollen die Arbeiten inklusive der Absperrungen und Sicherheitsmaßnahmen bis etwa 20 Uhr andauern. Grund für die Dauer ist die massive Fahrbahndecke, unter der die Hauptleitung verläuft. Die Straße muss nun mitten auf der Kreuzung aufgehämmert werden, um an die Leitung zu kommen, erklärt der Sprecher.Gegen 15 Uhr konnte das Rohr an einer Stelle freigelegt werden. Für die Maßnahmen der Experten muss noch eine zweite Stelle freigelegt werden.

Der Bereich um den Duisdorfer Bahnhof kann durch den Einsatz derzeit nicht von Bussen angefahren werden, teilen die Stadtwerke mit. Umleitungen werden eingerichtet. Betroffen sind die Linien 605, 606, 607, 608 und 609. Im Zugverkehr gibt es aufgrund des Einsatzes keine Einschränkungen, teilte die Deutsche Bahn auf Anfrage mit.

