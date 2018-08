Stadt kann noch keine Erklärung liefern

Hardtberg/Bonn. Vereine sollen deutlich mehr Miete für die Nutzung von Sporthallen in Bonn zahlen. Ein Umstand, der für große Verärgerung sorgt, und den die Stadt noch nicht erklären kann.

Warum die Erhöhung vorgenommen wurde, konnte die Stadtverwaltung bislang nicht klären. Grundlage der Berechnungen seien die Mietordnungen und Entgelttabellen, die durch den Rat beschlossen wurden, teilte Stadtsprecherin Monika Hörig mit. "Ob diese im Einzelfall angewendet wurden und warum es jetzt zu veränderten und deutlich höheren Rechnungen gekommen ist, wird die Verwaltung kurzfristig aufklären", sagte sie und bittet die Vereine um Entschuldigung, dass die Änderungen der Miethöhen in der Vergangenheit nicht angekündigt wurden, um ihnen Gelegenheit zu geben, sich darauf einzustellen. Hörig: "Die Verwaltung wird kurzfristig einen Vorschlag erarbeiten, wie in der Sache weiterverfahren werden soll, um die Vereine nicht über Gebühr zu belasten."

Verärgert reagierte CDU-Bezirksfraktionschef Wolfgang Esser auf die Mietpreiserhöhungen: "Mir fehlen die Worte, und ich habe kein Verständnis dafür, wie man so unsensibel sein kann", sagte er. Die Sache hätte in der Bezirksvertretung beraten werden müssen. "Und wir hätten dem bestimmt nicht zugestimmt", so Esser. Auch die CDU habe Kenntnis von den Rechnungen gehabt und bereits bei der Verwaltung nachgefragt. "Aber auch wir haben bisher keine Erklärung für die Erhöhung der Mieten bekommen, die teilweise fast 500 Prozent ausmachen."