Zwischen Bonn-Hardtberg und Meckenheim

Bonn/Krefeld. Zu Engpässen kann es am Donnerstag auf der A565 kommen. Wegen Schutzplankenarbeiten am Mittelstreifen sind zwischen den Anschlussstellen Bonn-Hardtberg und Meckenheim-Nord in beiden Richtungen Spuren gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.03.2019

Auf der A565 kann es am kommenden Donnerstag zu Staus kommen. Wie der Landesbetrieb Straßenbau NRW mitteilt, ist von 8 bis 17 Uhr in beiden Fahrtrichtungen jeweils die linke von zwei Spuren zwischen den Anschlussstellen Bonn-Hardtberg und Meckenheim-Nord gesperrt.

Grund dafür sind Schutzplankenarbeiten der Straßen-NRW-Autobahnniederlassung Krefeld am Mittelstreifen. Vor allem nach 15 Uhr besteht erhöhte Staugefahr.

