Neubauprojekt an der Bahnhofstraße

Neubauten an Bahnhofstraße: Bei den Riegeln B und C dahinter „ist der Rohbau so gut wie fertig“.

Duisdorf. An der Bahnhofstraße in Duisdorf wachsen die Rohbauten für 35 Eigentumswohnungen. Läuft alles nach Plan, könnten die ersten Bewohner Ende des Jahres einziehen.

Auf der Baustelle an der Bahnhofstraße 45-47 wachsen die Häuser. Beim dortigen Block A steht das Erdgeschoss. Bei den Riegeln B und C dahinter „ist der Rohbau so gut wie fertig“, sagt Gabriel Hrabowski von GHI-Immobilien. Er vermarktet das Gelände zusammen mit V+R Immobilien.

Das Grundstück ist 1822 Quadratmeter groß. Der Bauträger KölnGrund investiert in Duisdorf rund fünf Millionen Euro. Insgesamt entstehen 35 Eigentumswohnungen verteilt auf drei Gebäude. 15 davon kommen ins dreigeschossige Haus an der Bahnhofstraße. Sie sind 38 Quadratmeter groß. Zum Komplex gehört auch eine Tiefgarage mit 30 Plätzen.

Laut Bebauungsplan darf das Mittelhaus in Richtung Orchideenweg nur eingeschossig werden. Die Zwei- und Dreizimmerwohnungen darin sind 60 bis 80 Quadratmeter groß. Sieben Wohnungen in selber Größe kommen in das zweigeschossige Gartenhaus, das über den Orchideenweg erschlossen wird. „Wir haben einen Großteil verkauft“, sagt Hrabowski, und zwar 85 Prozent.

Vier Wohnungen gebe es noch. Mehr als die Hälfte der Käufer wollten selbst einziehen, der Rest nutze seine Wohnung als Kapitalanlage, zum Beispiel Eltern für ihre Kinder. Für die Dreizimmerwohnungen hätten sich vor allem allem Paare und Singles interessiert. „Zum Jahresende können vermutlich die ersten einziehen“, sagt Hrabowski.