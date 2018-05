Versuchter Wohnungseinbruch

Duisdorf. Ein Einbrecher ist am 1. Mai in Duisdorf bei einem versuchten Wohnungseinbruch erwischt worden. Die Polizei konnten den Verdächtigen festnehmen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.05.2018

Ein Einbrecher hat am Dienstag, 1. Mai, gegen 13.30 Uhr versucht, die Terrassentür eines Hauses in der Gottfried-Klinkel-Straße in Duisdorf aufzuhebeln. Wie die Polizei mitteilte, wurde er dabei von einer Bewohnerin überrascht. Der 40-jährige Mann flüchtete sofort über den Zaun in die Villemombler Straße. Dank der genauen Personenbeschreibung der Bewohnerin konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter in der Nähe des Tatorts aufgreifen. Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen übernommen und der Mann wurde heute dem Haftrichter vorgeführt.