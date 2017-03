Gebäude in Lengsdorf

Lengsdorf. Im ehemaligen Bürohaus des Landesbetriebs Straßen haben die Entkernungsarbeiten begonnen. An gleicher Stelle sollen bald Gebäudeblöcke mit 123 öffentlich geförderten Wohnungen entstehen.

Seit Aschermittwoch wird das ehemalige Bürohaus des Landesbetriebs Straßen an der Villemombler Straße in Lengsdorf entkernt. Das bedeutet: Als erstes flogen die Holzvertäfelungen der Büros in den Etagen aus den Fenstern. Das seit acht Jahren leer stehende Gebäude und das 7700 Quadratmeter große Gelände sind von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Vebowag gekauft worden, die dort 123 öffentlich geförderte Wohnungen bauen will. „Wir wollen möglichst noch in diesem Jahr damit beginnen“, sagte Vebowag-Chef Michael Kleine-Hartlage dem GA. Der Bauantrag sei eingereicht.

Kleine-Hartlage kündigte an, dass es auch noch eine Bürgerversammlung geben werde, in der die Lengsdorfer über die Details informiert werden. Eine Sanierung des Altbaus hat sich als nicht wirtschaftlich erwiesen, weshalb jetzt ein selektiver Rückbau stattfindet. „Das heißt, dass das Gebäude so abgetragen wird, wie es damals etagenweise gebaut wurde“, so Kleine-Hartlage. Das dauere wohl bis Ende April. Entstehen sollen vier miteinander verbundene Gebäudeblöcke, wobei Block A wie bisher sechs Geschosse haben wird und die anderen drei Blöcke vier Etagen hoch sein werden.