Mit Krone und Königsgewand

Duisdorf. Ab diesen Freitag ziehen in Bonn-Duisdorf 64 Sternsinger von Haus zu Haus. In diesem Jahr sammeln die kleinen Könige Geld für Kinder mit Behinderung.

Von Stefan Hermes, 04.01.2019

Wenn am Sonntag das Fest der Heiligen Drei Könige gefeiert wird, werden die 64 Sternsinger der katholischen St. Rochus und Augustinusgemeinde bereits den dritten Tag unterwegs sein, um ihren Segen „C + M + B 2019“ in und an viele Häuser in Duisdorf zu bringen. Am Mittwoch trafen sich die drei- bis 17-jährigen Mädchen und Jungen im Pfarrheim von Sankt Augustinus, um mit dem anstehenden Sternsingen vertraut gemacht zu werden. Doch den meisten der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen, die sich größtenteils in Begleitung ihrer Eltern als Caspar, Melchior und Balthasar verkleidet auf den Weg machen werden, war der Ablauf bereits aus den vorangegangenen Jahren vertraut.

„Ich bin schon das fünfte Mal dabei“, berichtete Eva Langen (10), die zusammen mit ihrer Schwester Hannah (12) ab Freitag in den Straßen Duisdorfs unterwegs sein wird, um für das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ Spenden zu sammeln. Unter dem Motto „Wir gehören zusammen – in Peru und auf der ganzen Welt“ werden in diesen Tagen weltweit Kinder für Kinder in Not sammeln. In diesem Jahr unterstützt das Dreikönigssingen vor allem Kinder mit Behinderung.

Hannah ist bereits zum sechsten Mal dabei

Pastoralreferent Guido Zernack erklärte den Kindern das diesjährige Plakat zur Aktion, auf dem ein peruanisches Mädchen im Rollstuhl zu sehen ist, das mit seinen Freundinnen spielt. Sie heißt Ángeles, was übersetzt „Engel“ bedeutet. Von den gesammelten Spendengeldern der Sternsinger konnte ihr der Rollstuhl gekauft und eine regelmäßige Krankengymnastik bezahlt werden. Auf der Welt gebe es rund 165 Millionen Kinder mit Behinderung, von denen besonders viele in armen Ländern lebten, erklärt das Plakat des Missionswerks.

„Es macht Spaß, mit Freundinnen unterwegs zu sein und von Tür zu Tür zu gehen“, sagt Hannah, die bereits zum sechsten Mal dabei sein wird. „Dabei ist es auch schön, zu sehen, wie sich die Leute freuen, wenn wir den Segen erteilen“, Ihre Schwester Eva ergänzt, dass es auch das Besondere sei, anderen Kindern auf der Welt helfen zu können.

Kurz zuvor hatte Zernack in die Runde der versammelten Kinder gefragt, was denn der Sinn des Dreikönigssingens sei und sich darüber gefreut, dass nicht das „Geld sammeln“ als Antwort kam, sondern das vor allem Segnen der Häuser. So gibt es bereits mehr als 300 Duisdorfer, die bei ihrer Kirchengemeinde darum gebeten haben, dass die Sternsinger, die bei Weitem nicht jedes Haus besuchen können, auf jeden Fall zu ihnen kommen werden.

An den Haustüren werden die Sternsinger dann mit ihrer gesegneten Kreide oder Aufklebern den Segen „Christus mansionem benedicat“ („Christus segne dieses Haus“) mit der Jahreszahl „2019“ hinterlassen. Mit Nachdruck bat der Pastoralreferent die Kinder, darauf zu achten, dass wir inzwischen das Jahr 2019 schreiben. „Aber auch wenn anfänglich noch ein paar Mal 2018 geschrieben wird, ist das nicht schlimm“, konnte er am Vorbereitungstag beruhigend auf die Sternsinger einwirken, während diese bereits mit dem Basteln ihrer Kronen und dem Anprobieren der Gewänder beschäftigt waren.