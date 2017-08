Duisdorf. Die Kanalerneuerung in der Bahnhofstraße erfordert von Autofahrern die Suche nach neuen Routen. Bis 2018 wird dort gearbeitet.

Erst kamen Ende Juni die Stadtwerke und schraubten an der Wasserleitung, gleich danach das Tiefbauamt, um einen neuen Kanal zu verlegen, was noch mindestens bis März 2018 dauert: Die Rede ist von der Bahnhofstraße, die seitdem zwischen der Einfahrt zur Fußgängerzone Duisdorf und dem Burgweiher vollgesperrt ist.

Derzeit hat es wegen der Ferienzeit kaum Auswirkungen auf den Verkehr, dass diese wichtige Zufahrt nicht mehr benutzbar ist. Anwohner können aus beiden Richtungen bis zur Baustelle vorfahren, aber viele andere müssen nun über Monate von ihren gewohnten Fahrtstrecken abweichen.

Durch den Umfang der Bauarbeiten, die als Wanderbaustelle durchgeführt würden, ließen sich Verkehrsbehinderungen nicht vermeiden, teilte die Stadt bereits mit, als sie im Vorfeld auf die Dauerbaustelle hinwies. In der Tat gilt das vor allem für Autofahrer, die jetzt auf den Parkplätzen Im Burgacker, der Rückseite der Fußgängerzone, parken. Sie können wegen der Sperrung der Bahnhofstraße nur noch über die Straße Im Burgacker (gegenüber der Feuerwache) zu ihrem Ziel kommen und von dort aus wieder zurück auf die B 56/Burgweiher. Allerdings wegen der Örtlichkeit auch nur nach rechts in Richtung Rathaus abbiegen. Wer aber eigentlich in die andere Richtung nach Euskirchen will, muss einen längeren Umweg in Kauf nehmen.

Gesamtkosten betragen rund 850 000 Euro

Es ist aber auch die Ausfahrt durch die Fußgängerzone möglich (über Bahnhof-, Rochus- und Weierbornstraße). Das Amt 33 der Stadt hat mitgeteilt, dass es Anwohnern auf Anfrage Ausnahmegenehmigungen für diesen kurzen Abschnitt erteilen wolle und die Poller in der Weierbornstraße entferne. Sollte das Probleme geben, könne man diese Regelung jederzeit rückgängig machen, hieß es. Geschäftsleute berichten, dass sich in der Fußgängerzone der Autoverkehr seit Einrichtung der Baustelle bereits verstärkt habe.

Von der Kanalerneuerung ist die Kreuzung Bahnhofstraße/Burgweiher nicht betroffen. Dort werden die Rohre unterirdisch im Stollen verlegt. Nach Abschluss des Kanalbaus erhält die Bahnhofstraße eine neue Fahrbahn. Die Gesamtkosten betragen laut Stadt rund 850 000 Euro.