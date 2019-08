Konrad-Adenauer-Damm in Bonn

Bonn. Zwei Pkw wurden am Donnerstagabend an der Kreuzung am Telekom Dome in einen Unfall verwickelt. Dabei wurden drei Menschen verletzt, zwei mussten ins Krankenhaus geliefert werden.

Von Jonathan Kemper, 01.08.2019

Am Donnerstagabend ist es an der Kreuzung von Konrad-Adenauer-Damm und Julius-Leber-Straße gegen 19.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zweier Pkw gekommen. Dabei wurden drei Personen verletzt, wie die Polizei auf GA-Anfrage mitteilte. Zwei verletzte Personen seien ins Krankenhaus geliefert worden, darunter ein 70- und ein 46-Jähriger.

Der 70-Jährige habe nach Erkenntnissen der Polizei vom Brüser Damm kommend eine rote Ampel missachtet und sei mit dem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Die Kreuzung wurde gesperrt und der Verkehr auf die Julius-Leber-Straße abgeleitet. Gegen 21.10 Uhr wurde die Kreuzung wieder freigegeben.