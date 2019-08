Konrad-Adenauer-Damm in Bonn

Bonn. Zwei Pkw wurden am Donnerstagabend an der Kreuzung am Telekom Dome in einen Unfall verwickelt. Dabei wurden drei Menschen verletzt. Derzeit ist die Kreuzung gesperrt.

Von Jonathan Kemper, 01.08.2019

Am Donnerstagabend ist es an der Kreuzung von Konrad-Adenauer-Damm und Julius-Leber-Straße gegen 19.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zweier Pkw gekommen. Dabei wurden drei Personen verletzt, wie die Polizei auf GA-Anfrage mitteilte. Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Vermutlich handele es sich um einen Vorfahrtsverstoß. Seit 19.30 Uhr etwa ist die Kreuzung gesperrt und der Verkehr wird auf die Julius-Leber-Straße abgeleitet.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis