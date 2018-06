Kehrtwende bei Schaustellern

Paul Schäfer (l.) trat 2015 beim Schürreskarrenrennen gegen Josi Schmitz (r.) an. Chrisotph Schada moderierte.

Lengsdorf. Es sollte eine Kirmes werden, die eigentlich keine Kirmes mehr ist. Jetzt kommen doch noch Schausteller und auch das traditionelle Schürreskarrenrennen kann stattfinden. Die Zukunft ist ungewiss.

Von Peter Gassner, 27.06.2018

Nachdem die Besucherzahlen in den vergangenen Jahren immer weiter zurückgegangen waren, hatte der Ortsfestausschuss (OFA) in Lengsdorf für dieses Jahr eine abgespeckte Version der Kirmes an nur noch drei statt vier Tagen beschlossen. Nur noch ein Biergarten und ein wenig Livemusik waren vor dem Vereinshaus geplant. Karussels und Buden hingegen fehlten im Programm. Auch das traditionelle Schürreskarrenrennen hätte dann nicht mehr stattfinden können, weil die Straßensperrung zu teuer geworden wäre.

Nun die Kehrtwende: „Nach langen, zähen und intensiven Gesprächen zwischen dem OFA Lengsdorf und der Arge Schausteller Bonn haben sich vereinzelte Schausteller bereit erklärt, die Kirmes vom 3. bis 5. August 2018 in Lengsdorf zu beschicken“, berichtet der Vorsitzende des Lengsdorfer Ortsfestausschusses, Christoph Schada, erleichtert.

Gespräche über Kirmes 2019 im Herbst

„Uns liegen Zusagen für ein Kinderkarussell, Süßwarenstand, Imbiss, Pfeilwerfen und kleine Verlosung vor. Damit ist eine Grundbeschickung gewährleistet“, führt er aus. Die Arbeitsgemeinschaft organisiert jetzt die für die Kirmes notwendige Straßenumleitung und weitere Genehmigungen. Auch das Schürreskarrenrennen kann somit am Kirmessonntag stattfinden. Der OFA unterhält in Zusammenarbeit mit den Mitgliedsvereinen einen Getränkeausschankwagen für den Biergarten. Weiterhin verpflichtete der OFA an den drei Veranstaltungstagen Livemusik.

„Es wäre schon sehr schade gewesen, wenn eine Kirmes ohne jegliches Fahrgeschäft beziehungsweise ohne Attraktionen stattgefunden hätte. Gerade für die Kinder sollte etwas geboten werden“, sagt Schada. Allerdings könne er auch die Situation der Schausteller verstehen, die mit hohen Standgebühren und hohen Nebenkosten „nicht gerade in Jubel ausbrechen“ in Lengsdorf dabei zu sein. Für 2019 kündigt der Ausschuss daher bereits eine neue Konzeption für die Kirmes an. Alles komme auf den Prüfstand. Über Art und Ort der nächsten Kirmes sollen im Herbst diesen Jahres Gespräche zwischen dem OFA und der Arge stattfinden.