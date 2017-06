Polizeipräsidentin Ursula Brohl-Sowa (r.) trug sich als Schirmherrin der Duisdorfer Gewerbeschau in das Gästebuch des Stadtbezirks ein. Sie wurde von Bezirksbürgermeisterin Petra Thorand und dem Vorsitzender der Wirtschafts- und Gewerbegemeinschaft Gisbert Weber begrüßt.

Duisdorf. Ursula Brohl-Sowa hat sich im Hardtberger Rathaus ins Gästebuch eingetragen. Beim anschließenden Rundgang über die Rochusstraße lobt sie das Engagement der Werbegemeinschaft - und die Arbeit der Polizei vor Ort.

Von Leif Kubik, 11.06.2017

Duisdorf. „Ein spontaner Demonstrationszug durch die Duisdorfer Fußgängerzone“, witzelte ein Begleiter, als Ursula Brohl-Sowa zum Eröffnungsrundgang startete. Ein Tross von gut zwanzig „Mitläufern“, darunter der Vorsitzende der Wirtschafts- und Gewerbegemeinschaft Hardtberg (WGH) Gisbert Weber und Bezirksbürgermeisterin Petra Thorand machte sich auf den Weg von der Bezirksverwaltungsstelle Richtung Bühne am Schickshof.

Er freue sich sehr, Brohl-Sowa als Schirmherrin gewonnen zu haben, hatte sich Weber kurz zuvor im Rahmen einer Begrüßung im Rathaus bei der Polizeipräsidentin bedankt. Punkt zwölf Uhr mittags hatte sich Bonns oberste Ordnungshüterin ins Gästebuch des Stadtbezirks eingetragen. Es sei ihr eine Ehre, die Schirmherrschaft zu übernehmen, erwiderte Brohl-Sowa und betonte, dass sie mit Thorand ein vertrauensvolles Verhältnis verbinde.

Sicherheit und Polizeipräsenz

Das Thema Sicherheit – objektive und gefühlte – sei ein zentrales Anliegen, das die beiden Frauen regelmäßig in ihren Jahresgesprächen vertiefen würden. Besonders betonen wolle sie auch die Rolle der Duisdorfer Polizeiwache mit dem neuen Wachleiter Wolfgang Eifinger: „Ich freue mich, dass Sie hier rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche für die Sicherheit sorgen.“

Neben Wachleiter Eifinger begleiteten Andreas Piastowski, Inspektionsleiter der Polizeiinspektion Zwei, und Bezirksdienstbeamter Roland Krebs die Polizeipräsidentin auf dem Rundgang. „Ich habe eine Furcht davor, dass im Zuge der zunehmenden Internetnutzung unsere Innenstädte immer leerer werden könnten“, äußerte sich Brohl-Sowa. Daher freue sie sich über Events wie die Gewerbeschau, die dazu beitrügen, den stationären Handel zu stärken. Mit der Schirmherrschaft folgte die Polizeipräsidentin Dirk Vianden nach. Der Kanzler der Alanus-Hochschule hatte das Amt im vergangenen Jahr inne.