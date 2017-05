Ehepaar Berg feiert seltene Hochzeit

Duisdorf. Genau 60 Jahre ist es her, dass Elisabeth und Heinz Berg den Bund der Ehe eingingen. Am Donnerstag feierte das jubilierende Paar seine diamantene Hochzeit im engsten Familien- und Freundeskreis.

Von Sebastian Flick, 19.05.2017

Elisabeth und Heinz Berg sind gebürtige Duisdorfer und besuchten beide die hiesige Rochusschule. Gefunkt hatte es zwischen Heinz Berg, geboren am 6. April 1934, und Eliabeth Demmer, geboren am 26. Februar 1935, bei einer Feier im Jugendheim St. Rochus, wo sich die beiden damals 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen näherkamen.

Sie gingen in der darauffolgenden Zeit regelmäßig miteinander aus, verbrachten ihre Zeit gerne im Kino. Vier bis fünf Jahre waren vergangen, bis in der Rochuskirche die Trauung erfolgte und die Hochzeit mit rund 60 bis 70 Gästen gefeiert wurde. Neben der Musik – Heinz Berg spielte leidenschaftlich gerne Akkordeon – hatte der Duisdorfer auch stets eine Leidenschaft für alles Motorisierte, was sich auch in seinem Beruf als Kfz-Mechaniker bei der Firma Greuel in Duisdorf widerspiegelte.

Allgäu war ein Traumziel

Mit dem Motorrad unternahmen Heinz und Elisabeth Berg viele Ausflüge, unter anderem ging es in die Eifel. Hier nahm Berg auch an Geschicklichkeitstrainings auf dem Nürburgring teil. Seine Frau bevorzugte die entspannten Reisen, beispielsweise mit dem Auto nach Oberstaufen ins Allgäu, wo die beiden mehrfach ihren Urlaub verbrachten. Nach seiner Tätigkeit bei der Firma Greuel nahm Berg einen neuen Job als Beamter beim Postamt Siegburg an, bevor er zum Fernmeldeamt Köln wechselte. Anschließend arbeitete Heinz Berg bis zu seiner Pension in der Bezirkswerkstatt für Postkraftwagen.

Elisabeth und Heinz Berg hatten stets viel Freude daran, mit ihrem großen Bekanntenkreis zu den verschiedensten Anlässen zu feiern. Auch dem Musikverein Duisdorf waren sie beigetreten, weniger um zu musizieren, sondern vielmehr, um in geselliger Runde zu feiern. Aus der Ehe entsprang eine Tochter, Annette Berg (56), sowie die beiden Enkelkinder Konstantin (28) und Larissa (25).