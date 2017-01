10.01.2017 Hardtberg. Das Tiefbauamt hat in einem Masterplan auch alle Straßenbauarbeiten für den Stadtbezirk Hardtberg aufgelistet. Allein die Erneuerung der Autobahnbrücke an der Villemombler Straße wird zwei Jahre dauern.

Von großen Baustellen, Umleitungen und Verkehrsbehinderungen ist der Stadtbezirk Hardtberg im Jahr 2016 so ziemlich verschont geblieben. Zwar ist der Konrad-Adenauer-Damm als Ausweichstrecke für die A 565 zeitweise stark belastet gewesen und die B 56 ist nach den Sommerferien zum Nadelöhr geworden, weil eine neue Straßendecke asphaltiert wurde, aber: Ansonsten haben die Bürger im abgelaufenen Jahr mit nur wenigen außergewöhnlichen Baustellen zu kämpfen gehabt.

Das wird auch 2017 so bleiben, schaut man sich den Masterplan des Tiefbauamtes an, in dem alle Straßenbauarbeiten aufgelistet sind – auch die geplanten Baugruben der Bonner Stadtwerke. Mit einer Ausnahme: Die größte und teuerste Baumaßnahme ist die Erneuerung der Autobahnbrücke der A565 oberhalb der Villemombler Straße, die auf auf 2,5 bis drei Millionen Euro geschätzt wird (der GA berichtete). Im Oktober 2017 soll der Brücken-Neubau beginnen. Die Folgen werden die Nutzer der Autobahn zu spüren bekommen, zumal dort auf der A565 noch bis März 2019 in Höhe Endenich die Fahrbahn und der Lärmschutz erneuert wird.

Auch die darunter liegende Villemombler Straße als Hauptverbindung zwischen Duisdorf und Lengsdorf wird voraussichtlich immer wieder wegen des Brückenbaus gesperrt sein. Die ersten Arbeiten an der Brücke sollen im Oktober begonnen und bis 18. September 2019 dauern – also genau zwei Jahre. Hier die weiteren Baustellen 2017 im Stadtbezirk Hardtberg (in geplanter Reihenfolge nach Angaben der der Stadt Bonn):

Fontainengraben zwischen Villemombler Straße und Weierbornstraße (Leitungsbau), vom 20. März 2017 bis 4. August 2017.

Weißstraße zwischen Schmittstraße und Klosterstraße (Fahrbahnsanierung), vom 27. März 2017 bis 21. April 2014.

Hardtbergstraße zwischen Clematisweg und Hellengarten (Kanalbau), vom 4. April 2017 bis 7. August 2017.

Grimmgasse zwischen Wesselpütz und Alte Straße (Kanal), vom 2. Mai 2017 bis 30. August 2017.

Karl-Wiltberger-Straße zwischen Straßenende und Bahnhofstraße (Leitungsbau), vom 24. Juli 2017 bis 1. September 2017.

Lengsdorfer Hauptstraße zwischen Lingsgasse und Lengsdorfer Hauptstraße 51 (Kanalbau), vom 5. September 2017 bis 13. Dezember 2017.

Villemombler Straße zwischen Klosterstraße und Weißstraße (Kanalbau), vom 14. September 2017 bis 16. Januar 2018.

Celsiusstraße zwischen Hausnummern 1 und 5 (Leitungsbau), vom 9. Oktober 2017 bis 24. November 2017.

Edith-Stein-Anlage zwischen Julius-Leber-Straße und Edith-Stein-Anlage 13 (Kanalbau), vom 21. November 2017 bis 20. Februar 2018.

Derlestraße zwischen Heilsbachstraße und Konrad-Adenauer-Damm (Kanalbau), vom 13. Dezember 2017 bis 13. März 2018. (Rolf Kleinfeld)