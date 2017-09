Duisdorf. „Ich freue mich auf meine Majestät!“, sagte Josef „Jupp“ Klein, der Schirmherr der neuen Weinkönigin, als Bezirksbürgermeisterin Petra Thorand am Freitagabend die 23-jährige Promovendin der Biomedizin, Christina Vianden, krönte.

Von Stefan Hermes, 15.09.2017

Mit den Worten „Ich bin dann mal fott“, verabschiedete sich Constanze I. (Zapp) von der Bühne im Festzelt auf dem Schickshof und damit auch aus dem Amt der Duisdorfer Weinkönigin, das sie zwei Jahre innehatte. Mit größtem Lob für ihre verbindende und herzliche Art bedankten sich der Vorsitzende des Ortsfestausschusses, Karl-Heinz Frede, sowie Willi Baukhage, der am Freitagabend die Eröffnung des 28. Duisdorfer Weinfest moderierte.

Bewegende Worte fand auch der nun ebenfalls dem Amt scheidende Schirmherr Hans Berg für seinen Schützling. Für einen Moment musste Zapp vor Rührung ihre Dankesrede unterbrechen, als sie von den vielen schönen Erlebnissen sprach, die sie mit den anwesenden Weinköniginnen Maria I. (Block) aus Lengsdorf und ihren beiden royalen Kolleginnen von der Ruwer, Luisa und Sophie, hatte. Es sei eine sehr wertvolle Zeit für sie gewesen. „Manchmal kostet es Überwindung, das Dirndl anzuziehen“, sagte sie an ihre Nachfolgerin Christina Vianden gerichtet, „da würde man vielleicht lieber den Abend in der Jogginghose verbringen – aber es hat sich immer gelohnt!“

Vorgeschlagen vom Spielmannszug Rot-Weiß freute sich die neue Königin Christina I. schon auf das Weinfestwochenende, dass die Duisdorfer bereits bei der Krönung ihrer neuen Regentin in allerbeste Feierlaune versetzte. Selbst die Auseinandersetzung um die Aufstellung des Bier- und Getränkestands vor dem Zelt schien sich in Wohlgefallen aufgelöst zu haben. „Es soll doch einfach nur Spaß machen!“, sagte Anke Boehnert, die am Bierstand ihren Freunden zuprostete. Und wer dazu erfuhr, dass der Gewinn aus dem Getränkeverkauf dem Kunstrasen des FC Hardtberg zugute kommt, hatte auch Freude daran, noch ein zweites Glas zu bestellen.

Wenn an diesem Sonntag um 14 Uhr der Festumzug zum 28. Weinfest beginnt, müssen sich Fahrgäste der Stadtwerke auf Umleitungen der Buslinien einstellen. Betroffen sind laut SWB die Buslinien 605, 606, 607, 608 und 609 in der Zeit bis etwa 18 Uhr.