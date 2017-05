Kandidatin bei "Zwei für einen"

Brüser Berg. Martina Schubert tritt am Sonntag im TV bei „Zwei für Einen“ an - nicht zuletzt eine Folge und Belohnung für ihr Engagement für Senioren und Behinderte.

Sie beschreibt sich selbst als „Stehaufmädchen“: Martina Schubert hat in ihrem Leben schon einiges einstecken müssen. Ihr war es aber immer wichtig, „mit geradem Rücken wieder aufzustehen“, wie sie sagt. Weil immer andere da waren, um ihr auf die Beine zu helfen, wollte sie etwas zurückgeben. So engagiert sich die Brüser Bergerin seit Jahren für Senioren und Behinderte. Das ist auch dem Fernsehen aufgefallen, sodass sie nun als Kandidatin fürs Quiz „Zwei für Einen“ mit Marco Schreyl antreten durfte. Zu sehen ist die Aufzeichnung an diesem Sonntag im WDR.

Schubert kann sich noch gut an die schweren Jahre erinnern, als es mit ihrem Geschäft in der Südstadt nicht mehr lief. „Ich bin kein Opfer. Ich weiß um meine eigene Verantwortung“, sagt sie. Jedem würde im Leben mal etwas passieren, das ihn aus der Bahn wirft. Neben der Insolvenz musste sie auf einmal auch mit der Diagnose Diabetes klarkommen, sieht das mittlerweile positiv. „Die Krankheit hilft mir, Maß zu halten.“

Schubert hat ihre beiden Kinder allein großgezogen. Die sind aus dem Haus, so leistet ihr nun die neunjährige Josefine, ein süßer Foxterrier mit Schlappohren, Gesellschaft. Morgens gehen die beiden spazieren und treffen dabei immer Labrador Paula mit Frauchen Christa Namislo: Die erzählte vor Jahren von ihrem Engagement beim monatlichen ökumenischen Samstagstreff im Gemeindezentrum der Emmaus-Kirche und konnte die Freundin bald begeistern mitzuhelfen.

Für die bis zu meist älteren 40 Gäste beim Samstagstreff müssen Kaffee und Kuchen vorbereitet werden. Die Besucher freuen sich über Bingospielen, Auftritte von Chören oder Tanzgruppen. Vor allem aber über Geselligkeit. „Viele kommen mit dem Fahrdienst aus Heimen“, sagt Schubert, die auch schon mal singt – ihr Hobby – und im Juli wieder ihre „sensationellen Waffeln“ backt. „Die sind so gut, weil es mein Rezept ist“, sagt Schubert und lacht. „Ohne Ehrenamt kann unsere Gesellschaft nicht funktionieren“, ist die selbstbewusste 64-Jährige überzeugt. „Mir macht das große Freude. Die Menschen sind so dankbar.“

Die gebürtige Mönchengladbacherin ist ausgebildeter Coach und Lebensberaterin. Häufig sieht man sie an ihrem Stand auf Floh- und Antikmärkten in Bonn und der Region. „Der Kontakt zu anderen ist mir sehr wichtig“, sagt sie. Freunde habe sie in der ganzen Welt, zum Beispiel in Melbourne oder in Cardiff. Sie bemüht sich, die auch zu besuchen.

Über ein Casting kam sie nun zur noch recht jungen Fernsehshow auf dem früheren Sendeplatz von „Zimmer frei“. Zum einen mag Schubert die Kamera („Ich habe das Gefühl, ich habe den Leuten was zu sagen“), zum anderen sei es ihr beim Quiz auch ums Siegen gegangen. Als Notnagel hatte sie da prominente Verstärkung: Immer wenn sie eine Frage über NRW nicht beantworten konnte, sprangen Yvonne Willicks (Servicezeit) und Sven Lorig (Dings vom Dach, WDR Aktuell) ein. „Die waren gut und mir sehr sympathisch“, sagt die Bonnerin. Ihr Kontrahent, ein Polizist, konnte auf die Moderatoren Ulrike von der Groeben und Thorsten Schorn zurückgreifen. Martina Schubert hatte sich vor der Sendung vorgenommen, zu verreisen oder ein Boxspringbett zu kaufen, falls sie gewinnt. Ob ihr das mit ihrem guten Allgemeinwissen gelingt?

Die TV-Sendung beginnt am Sonntag um 22.45 Uhr im WDR. Nächster Samstagstreff ist bereits am 6. Mai von 15 bis 17.30 Uhr an der Borsigallee 25.