Nur kurz Einkäufe ausgeladen

Lengsdorf. Mit einem Sprung zur Seite konnte sich ein Rentner in Lengsdorf gerade noch retten. Er versuchte einen Mann aufzuhalten, der seinen Wagen gestohlen hatte. Der Dieb schlug zu, während der 73-Jährige sein Auto auslud.

Von Marcel Dörsing, 23.06.2017

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagnachmittag die kurze Unaufmerksamkeit eines Rentners aus Bonn-Lengsdorf ausgenutzt. Wie die Polizei mitteilte, war der 73-Jährige gerade dabei, Dinge aus dem Fahrzeug auf der Enggasse auszuladen und in ein seine Wohnung zu bringen, als sich plötzlich ein Mann hinter das Lenkrad setze, den Motor startete und davonfuhr.

Der Autobesitzer hatte noch versucht, sich vor das Auto zu stellen. Um nicht verletzt zu werden, musste er zur Seite springen. Laut Polizei fehlt von dem schwarzen Mercedes mit Bonner Kennzeichen trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung jede Spur.

Der Tatverdächtige soll nach Angaben des Rentners 20 bis 30 Jahre alt sein, ein schlankes Gesicht und kurze schwarze Haare haben. Die Polizei bittet Personen, die am Donnerstag, in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr, verdächtige Personen in Lengsdorf gesehen haben, sich unter der Rufnummer 0228/150 mit dem Kriminalkommissariat 32 in Verbindung zu setzen.