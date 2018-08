Bürger beschweren sich

Im Sommer wird gern draußen gefeiert. Doch das gefällt in Bonn nicht jedem.

BONN. Vielen Bürgern in Bonn ist es zu laut, wenn im Sommer draußen gefeiert wird. Doch wann sollte man eigentlich den Stadtordnungsdienst rufen, und wann die Polizei? Zumindest ersterer scheint schwer erreichbar zu sein.

Wie jedes Jahr lockt das warme Sommerwetter auch spät abends und nachts Menschen nach draußen. Es wird gefeiert - und das nicht zu knapp.

"Leider geht das oft auf Kosten derer, die eigentlich schlafen wollen beziehungsweise müssen, weil sie früh wieder raus müssen", sagt die Hardtberger SPD-Ratsfrau Gabi Mayer. Sie sei darauf wiederholt von Bürgern angesprochen worden, weil die Versuche, Unterstützung durch Polizei oder Stadt zu erhalten, meist erfolglos geblieben seien. "Weil immer wieder Zweifel aufkommen, wann der Stadtordnungsdienst und wann die Polizei zu rufen ist, habe ich die Verwaltungen angeschrieben und gebeten, dies noch mal zu klären", so Mayer. Bürger beschwerten sich insbesondere auch, weil oft schon deutlich vor 1 Uhr nachts beim Stadtordnungsdienst niemand erreicht werden könne, die Polizei aber lediglich auf eben diese Kollegen verweise.

Die Polizei habe auf ihre Nachfrage klargestellt, dass der Stadtordnungsdienst montags bis freitags in der Zeit von 7 bis 1 Uhr entsprechenden Hinweise nachgehen solle. Laut Homepage der Stadt Bonn ist der Stadtordnungsdienst auch am Wochenende tätig, und zwar von 10 bis 1 Uhr. Er ist unter 0228/773333 erreichbar. In allen übrigen Zeiten werde die Polizei tätig. "Die Erreichbarkeit des Stadtordnungsdienstes muss sichergestellt werden. Ich werde auf entsprechende Maßnahmen zur Verbesserung drängen", betont Mayer.