Malteser-Krankenhaus

Hardtberg. Gerade hatten die Solistinnen und Solisten der Bonner Oper noch auf der Bühne gestanden und für die Neujahrspremiere von Puccinis „Il Tabarro“ geprobt. Dann überraschten sie die Patienten und Besucher des Malteser-Krankenhauses mit einer exklusiven Gesangsaufführung überraschten.

Von Stefan Hermes, 21.12.2017

In einer kurzen Begrüßung verlieh Martin Milde, Geschäftsführer des Krankenhauses, der Hoffnung Ausdruck, dass dieser erste Besuch nicht der letzte bleiben möge und sich daraus eineTradition entwickele: „Schließlich hilft Musik, alle Wunden zu heilen“, so Milde, der sich bei Kathrin Leidig (Mezzosopran), Yannick-Muriel Noah (Sopran), Christian Georg (Tenor) und Mark Morouse (Bariton) für ihren Einsatz herzlich bedankte.

„Für mich ist es selbstverständlich“, sagte Noah, „wir müssen doch etwas für die Gemeinschaft tun“, womit sie auch die Haltung ihrer Kolleginnen und Kollegen wiedergab. Die Frage von Carolin Wielpütz, der künstlerischen Betriebsdirektorin der Oper, wer in Bonner Einrichtungen zu einem kurzen weihnachtlichen Gesangsvortrag zur Verfügung stehen wollte, traf auf breite Zustimmung. „Das hörte sich an wie im Radio“, sagte eine Patientin, die durch Zufall auf den Gesang in einem von drei Fluren des Krankenhauses aufmerksam wurde, in denen bekannte deutsche und englische Weihnachtslieder erklangen.

Da die meisten Patienten ihre Betten nicht verlassen konnten, wurden alle Türen zu den Fluren geöffnet. So kamen neben den Besuchern in der Cafeteria auch viele bettlägerige Patienten in den Genuss eines vorweihnachtlichen Liedvortrags. Man glaubte auch den ein oder anderen „Oh Tannenbaum“, „Es ist ein Ros‘ entsprungen“ oder „Stille Nacht, heilige Nacht“ mitsingen zu hören.