Hardtberg. Zehn Schulen nahmen am Montag im Hardtbergbad am Schwimmwettbewerb der Bonner Grundschulen teil, der 2010 von Kati Hänel (Grundschule Brüser Berg) und Stefan Werker (Grundschule Medinghoven) ins Leben gerufen wurde.

Von Mathias Meister, 23.05.2017

In fünf Einzelwertungen gilt es für die Teams, möglichst viele Punkte zu sammeln. 25-Meter-Schwimmstaffel, Fünf-Minuten-Ausdauerschwimmen, Tauchwettbewerb und Laufstaffel im Nichtschwimmerbecken müssen absolviert werden. Der Wettkampfgedanke steht dabei aber nicht an erster Stelle. „Spaß sollen die Kinder am Wettbewerb haben. Das ist die Hauptsache“, so Werker.

Den ersten Platz belegte dieses Jahr die Ludwig-Richter-Grundschule, die damit zum zweiten Mal in Folge den Wanderpokal mit nach Hause nehmen durfte. Auf dem zweiten und dritten Platz folgen die Matthias-Claudius-Grundschule und die Grundschule Brüser Berg.

Die Organisatoren dankten ausdrücklich den Bonner Stadtwerken, die den Busverkehr der Grundschulen organisiert haben, sowie dem Schwimmverein SC Hardtberg, der nicht nur den Wanderpokal gestiftet hat, sondern auch wiederholt das Rahmenprogramm der Veranstaltung ausgestaltet und durchgeführt hat.