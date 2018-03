Da geht sie hin: Fällung der Rotbuche auf dem Alten Friedhof in Duisdorf.

Duisdorf. Nichts währt ewig – Friedhöfe erinnern daran ganz besonders. Das gilt auch für Bäume wie die Blutbuchen auf dem Alten Friedhof in Duisdorf, die vermutlich so alt sind wie dieser.

Von Stefan Knopp, 05.03.2018

Eine davon wurde am Samstagmorgen gefällt, wofür die letzte Ruhe zwangsläufig für einige Stunden gestört werden musste. Laut Jörg Baur vom Amt für Stadtgrün war der Pilzbefall an dieser Buche mit 370 Zentimetern Stammumfang so weit fortgeschritten, dass die Gefahr zu groß war, dass Äste auf Gräber und Besucher fallen.

So trugen Fachleute sie Stück für Stück von oben nach unten ab. Zuletzt schwebte der Stamm am Kran über die Friedhofsmauer zum Häcksler auf dem angrenzenden Parkplatz, der dafür gesperrt war. An den Standort soll im Herbst wieder eine Blutbuche gepflanzt werden, sagte Baur.