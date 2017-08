Aufgrund eines Gasalarms wurde der Bereich an der Bahnhofsstraße abgesperrt.

Bonn. Die Bahnhofstraße in Bonn-Duisdorf ist nach einem Gasalarm derzeit weiträumig abgesperrt. Laut Feuerwehr besteht Explosionsgefahr.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.08.2017

Polizei und Feuerwehr sind am Montagvormittag wegen eines Gasalarms in die Bahnhofstraße in Duisdorf ausgerückt. Der Bereich rund um die Ecke Bahnhofstraße/Am Burgweiher wurde weiträumig abgesperrt. Nach Angaben der Feuerwehr vor Ort bestehe Explosionsgefahr.

