Bonn. Bei einem Unfall auf dem Konrad-Adenauer-Damm in Bonn ist am späten Freitagmittag eine Autofahrerin verletzt worden. Außerdem entstand hoher Sachschaden.

Von Sebastian Fink, 12.07.2019

Auf dem Konrad-Adenauer-Damm in Bonn-Hardtberg hat es am späten Freitagmittag einen Unfall gegeben. Im Bereich der Autobahnausfahrt Hardtberg waren zwei Autos nach Informationen der Polizei gegen 13.30 Uhr zusammengestoßen.

Dabei wurde eine Autofahrerin verletzt, sie musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die beiden Autos wurden abgeschleppt. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.