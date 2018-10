Mehrere Fahrzeuge

Hardtberg. Die Polizei geht davon aus, dass es eine Autodiebesbande auf Fahrzeuge in Röttgen, Ückesdorf und Alfter abgesehen hatte. Am Montagabend flüchteten Verdächtige mit einem BMW über die A 61.

Von Bernd Linnarz, 23.10.2018

Die Bonner Polizei fahndet nach einer Autodiebesbande, die in den vergangenen Tagen in Ückesdorf, Röttgen und Alfter ihr Unwesen trieb. Im Zentrum der Ermittlungen steht ein BMW, mit dem die Verdächtigen über die A 61 flüchteten.

Gegen 21 Uhr am Montagabend waren einem Zeugen auf der Max-Ernst-Straße in Ückesdorf gegen 21 Uhr zwei Männer aufgefallen, die sich augenscheinlich für einen geparkten BMW interessierten. Als die Männer angesprochen wurden, stiegen sie in einen anderen BMW und fuhren davon. Der Zeuge informierte die Polizei und teilte das Kennzeichen des verdächtigen Wagens mit.

Kaum hatte eine sofort alarmierte Streifenwagenbesatzung wenig später das verdächtige Auto im Blick, gab dessen Fahrer Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung bemerkten weitere Polizeibeamte das Fahrzeug einige Minuten später an der Autobahnauffahrt in Rheinbach. Dort stoppte der Wagen kurz, und ein weiterer Mann stieg ein. Anschließend fuhr der BMW auf der A 61 in Richtung Köln davon.

Zusammenhang zu anderen Fällen

Die an dem flüchtigen BMW angebrachten Autokennzeichen, so hatte sich zwischenzeitlich herausgestellt, waren im Laufe des Abends in Duisdorf gestohlen worden. Und etwas anderes wurde der Polizei auch klar: Der Mann, der in das Fahrzeug eingestiegen war, hatte an der Auffahrt einen weiteren BMW mit laufendem Motor zurückgelassen. Dieses Fahrzeug war kurz zuvor in Röttgen gestohlen worden. Der Pkw wurde zur Spurensicherung sichergestellt.

Im Zusammenhang mit diesen Ermittlungen sieht die Kripo einen möglichen Zusammenhang mit der Beobachtung eines Zeugen um 20 Uhr auf dem Ahrweg in Alfter-Impekoven. Dort hatte ein Anwohner ebenfalls zwei Männer beobachtet, die in einer Grundstückseinfahrt neben dem dort abgestellten Auto der Hauseigentümer hockten. Als sie angesprochen wurden, stiegen sie in einen BMW und fuhren davon. Aufgrund der Gesamtumstände, so der Polizei, ist davon auszugehen, dass auch hier versucht werden sollte, ein Auto zu stehlen, das mit einem schlüssellosen Zugangssystemen ausgestattet ist.

Das für Autodiebstähle zuständige Kriminalkommissariat 35 hat die Fälle übernommen und fragt: Wem sind am Dienstagabend die beschriebenen Personen an anderen Örtlichkeiten aufgefallen? Wer kann nähere Angaben zum Tatgeschehen oder der Identität der Unbekannten machen? Hinweise an Tel. 0228/1 50.

Die Polizei rät Besitzern von Fahrzeugen mit schlüssellosen Zugangssystemen dazu, die Autoschlüssel grundsätzlich nicht in der Nähe der Eingangs- oder Haustür aufzubewahren. Sicher aufgehoben seien sie dort nur in einer Metallbox mit entsprechender Abschirmung oder in Schlüsseletuis mit einer Folie, die die von dem Schlüssel ausgehenden Funksignale abschirmt.