Europaring Ecke Wesselheideweg

Ein Auto ist in Bonn-Medinghoven ausgebrannt.

Bonn. Während der Fahrt auf dem Konrad-Adenauer-Damm in Bonn-Medinghoven bemerkte ein 23-Jähriger Qualm an seinem Auto. Kurz darauf brannte sein Auto im Motorbereich vollständig aus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.04.2019

Aus bislang unbekannten Gründen ist Freitagnacht ein Auto in Bonn-Medinghoven ausgebrannt. Die Einsatzkräfte vor Ort teilten mit, dass ein 23-jähriger Autofahrer gegen 3 Uhr auf dem Konrad-Adenauer-Damm unterwegs war, als er eine leichte Rauchentwicklung an seinem Renault wahrnahm. Beim Einbiegen von der Derlestrasse auf den Europaring machte ihn schließlich ein Busfahrer auf Flammen unter seinem 16 Jahre alten Auto aufmerksam. Nach Angaben des Fahrers ging die Motorkontrollleuchte an und der Motor aus, woraufhin er die Feuerwehr rief. Kurz darauf brannte sein Auto im Motorbereich aus.

Die Freiwillige Feuerwehr Bonn-Duisdorf rückte mit zwei Einsatzfahrzeugen an und hatte die Flammen bald unter Kontrolle. Erst vor einem halben Jahr hatte der 23-Jährige den Renault erworben und erfolgreich durch den TÜV gebracht. Probleme habe er bisher nicht festgestellt.