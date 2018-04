Halter bisher nicht erreicht

Am Freitagmorgen ist ein Audi an der L 261 vollständig ausgebrannt.

Röttgen/Meckenheim. Am frühen Freitagmorgen ist auf einem Wanderparkplatz an der L261 ein hochwertiger Audi vollständig ausgebrannt. Die Brandursache ist noch unklar. Der Besitzer des Autos wurde bisher nicht erreicht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.04.2018

Gegen 1.20 Uhr am frühen Freitagmorgen ging ein Notruf bei der Polizei ein, der auf einem Wanderparkplatz an der L261 zwischen Bonn-Röttgen und Meckenheim ein brennendes Fahrzeug meldete. Nach Angabe der Polizei handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen hochwertigen Audi mit einem auswärtigen Kennzeichen.

Als die Einsatzkräfte an dem Wanderparkplatz eintrafen, stand das Auto bereits vollständig in Flammen. Um den Brand zu löschen, musste die Polizei kurzzeitig die Straße sperren. Es befanden sich keine Personen in der Nähe des Fahrzeuges, auch in der näheren Umgebung konnte die Feuerwehr mit Wärmebildkameras niemand ausfindig machen.

Die Polizei hat den Halter des Fahrzeuges bisher nicht erreichen können. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, um die Brandursache zu ermitteln. Bei dem Brand sind mehrere 10.000 Euro Sachschaden entstanden.