Trockenheit und Borkenkäfer

Für Verärgerung bei einer GA-Leserin sorgte am Montag eine größere Fällung im Wäldchen zwischen der Gerhard-Domagk-Straße und Auf dem Hügel. An den Chemischen Instituten der Bonner Universität, oberhalb des Pfaffenweiherwegs, wurde eine Vielzahl an Bäumen gefällt. „Leider entdeckte ich dies erst abends bei einem Spaziergang, als die Arbeiter bereits weg waren und ein Schlachtfeld hinterlassen hatten. Ich bin entsetzt!“, schrieb die Leserin an den GA, an die Stadt Bonn und an die Universität, weil sie nicht wisse, wem das Waldgrundstück gehöre. „Es ist Brutzeit, da dürfen gar keine Bäume gefällt werden, und dazu noch so ein Kahlschlag“, so die Leserin. Anhand der Stämme sei zu erkennen, dass es sich um gesunde Bäume handle, erklärte die Verfasserin. In ihrem Schreiben fragte sie, ob für die Fällungen eine Genehmigung vorlag.

So gesund, wie die Bäume auf dem ersten Blick aussahen, sind sie allerdings nicht, wie die Bonner Universität mitteilte. „Hintergrund ist ein schwerwiegender Befall mit der sogenannten Russrindenkrankheit, einem Pilzbefall, der durch steigende Sommertemperaturen begünstigt wird“, erklärte Uni-Pressesprecher Andreas Archut dem GA. Die befallenen Bäume seien durch die aktuelle Trockenheit zusätzlich geschädigt worden und abgestorben. Dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW gehört das Grundstück, die Universität nutzt es.

„Zum Schutz der Menschen, die den Bereich passieren – in der Nachbarschaft befindet sich auch eine Kindertagesstätte der Universität – mussten die Bäume unverzüglich gefällt werden. Dazu hatten Sachverständige, die sich vor Ort ein Bild gemacht haben, der Universität geraten“, so Archut. Nach Angaben des Uni-Sprechers werden wohl auch „noch einige weitere“ betroffene Bäume entfernt werden müssen. Die Verwaltung der Universität Bonn habe bereits eine Ersatzpflanzung angedacht.