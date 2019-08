In Lengsdorf sind zwei Altpapiercontainer ausgebrannt.

In Lengsdorf sind zwei Altpapiercontainer ausgebrannt.

In Lengsdorf sind zwei Altpapiercontainer ausgebrannt.

Bonn. Auf dem Kirchbuechel in Bonn-Lengsdorf standen in der Nacht zu Freitag zwei Altpapiercontainer in Flammen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.08.2019

In Bonn Lengsdorf hat es am Freitagmorgen gegen 2 Uhr einen Feuerwehreinsatz gegeben. Nach GA-Informationen sind Auf dem Kirchbuechel zwei Altpapiercontainer ausgebrannt.

Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, standen die Container bereits vollständig in Flammen. Die Freiwillige Feuerwehr löschte die Container mit Wasser ab. Über die Höhe des Schadens ist bisher nicht bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.